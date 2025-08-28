Estrenos de cine: “Mascotas al rescate”, una película para los más chicos

Dirigida por Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy, llega a las salas la historia de un tren sin pasajeros y solo con animales a bordo. Hans, un tejón lleno de rencor, está detrás del plan de robar el convoy; mientras que Falcon, un ingenioso mapache, hará de todo para salvarlos. Dentro del pasaje aparecen perros chihuahua, ratas, gatos y demás, puestos en peligro. “Mascotas al rescate” apuesta a un mensaje positivo sobre la valentía y la solidaridad en un filme de animación en 3D que toma elementos de clásicos del cine de acción.