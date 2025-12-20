Santoral del 20 de diciembre: la memoria de los mártires y la fe inquebrantable de San Teófilo

San Teófilo: soldado convertido y fiel hasta la muerte

San Teófilo —cuyo nombre significa “amigo de Dios”— fue un soldado del ejército romano en una época en que profesar la fe cristiana podía significar la condena a muerte. A diferencia de muchos de sus compañeros de armas, Teófilo sintió un llamado profundo hacia la fe cristiana y se convirtió al cristianismo, abrazando con convicción las enseñanzas de Cristo. Su decisión, lejos de ser discreta o acomodaticia, se volvió un motivo de confrontación con las autoridades paganas de su tiempo.