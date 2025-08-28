Estrenos de cine: “Atrapado robando”, acción en las calles de Nueva York

Fusionar el thriller y el humor negro es la propuesta de “Atrapado robando”, el filme ambientado en los 90 producido y dirigido por Darren Aronofsky, a partir de un guión de Charlie Huston, con Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio y Bad Bunny. El protagonista es Hank Thompson, un exjugador de béisbol que se involucra en el submundo criminal de Nueva York, pero ese favor deriva en eventos inesperados que lo sumergen en un oscuro y peligroso mundo de corrupción y delitos, todo atravesado por la confusión.