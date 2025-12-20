Secciones
SociedadTecnología

Aire acondicionado: cuál es el modo ideal para enfriar rápido y ahorrar energía

Especialistas en climatización advierten que no siempre las opciones más populares ofrecen los mejores resultados.

Aire acondicionado: cuál es el modo ideal para enfriar rápido y ahorrar energía
Hace 3 Hs

Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se consolida como uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Sin embargo, su uso intensivo suele estar acompañado de dudas recurrentes sobre cuál es la configuración más adecuada para lograr un ambiente confortable sin disparar el consumo energético ni forzar el funcionamiento del equipo.

En ese contexto, especialistas en climatización advierten que no siempre las opciones más populares ofrecen los mejores resultados. Lejos de los modos manuales más conocidos, existe una alternativa que permite enfriar el ambiente de manera más equilibrada y sostenida, optimizando recursos y reduciendo el desgaste del sistema.

La clave está en comprender cómo responde el equipo ante los cambios térmicos del espacio. Ajustar correctamente el modo de funcionamiento desde el inicio permite que el aire acondicionado actúe de forma inteligente, adaptándose a las condiciones reales del ambiente y evitando esfuerzos innecesarios que impactan tanto en el consumo eléctrico como en la vida útil del aparato.

Por qué conviene activar la función Auto del aire acondicionado

El modo Auto está diseñado para que el propio equipo gestione de manera autónoma la velocidad del ventilador y la potencia necesaria para alcanzar la temperatura programada. A diferencia de otras configuraciones, este sistema analiza la temperatura ambiente y ajusta su rendimiento en tiempo real, sin exigir al motor más de lo necesario.

Mientras que el modo turbo hace que el equipo trabaje al máximo desde el inicio, con un consumo eléctrico elevado, y el modo eco prioriza el ahorro energético a costa de un enfriamiento más lento, el ajuste automático logra un punto de equilibrio. Así, se obtiene una sensación térmica más estable y se evitan los cambios bruscos de frío o calor que suelen producirse con los controles manuales.

Este funcionamiento progresivo permite, además, que el aire acondicionado enfríe el ambiente de forma más eficiente, sin sobrecargar los componentes internos. El resultado es un rendimiento sostenido, con menor impacto en la factura de electricidad y un uso más racional del electrodoméstico.

Cuál es la temperatura recomendada para el aire acondicionado

En cuanto a los valores ideales, los especialistas recomiendan programar el equipo entre 24° y 26°C durante el verano. Este rango favorece un funcionamiento eficiente y ayuda a mantener un equilibrio entre confort térmico y consumo energético.

Configurar temperaturas demasiado bajas no acelera el proceso de enfriamiento. Por el contrario, obliga al motor a trabajar durante más tiempo a máxima potencia, lo que incrementa el gasto eléctrico y puede generar un desgaste prematuro del sistema.

Para potenciar el rendimiento del aire acondicionado, también se aconsejan medidas complementarias como mantener puertas y ventanas cerradas, reducir el ingreso de sol directo mediante cortinas o persianas y evitar cambios constantes en la configuración durante los primeros minutos de funcionamiento. Estas acciones simples contribuyen a que el equipo alcance la temperatura deseada de manera más estable y eficiente.

Temas TucumánBuenos AiresDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cada cuánto conviene cambiar el celular: qué dicen los expertos y cómo extender su vida útil

Cada cuánto conviene cambiar el celular: qué dicen los expertos y cómo extender su vida útil

Internet a media máquina: una nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios web

Internet a media máquina: una nueva caída global de "Cloudflare" afecta a miles de sitios web

¿Tu celular está siendo espiado? Las claves para proteger tu información

¿Tu celular está siendo espiado? Las claves para proteger tu información

El mayor hackeo de la historia: denuncian la filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos

"El mayor hackeo de la historia": denuncian la filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos

Alerta astronómica: 3I/Atlas está por tener su máximo acercamiento a la Tierra

Alerta astronómica: 3I/Atlas está por tener su máximo acercamiento a la Tierra

Lo más popular
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
1

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
2

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
3

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
4

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
5

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
6

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Más Noticias
Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios