Aire acondicionado: cuál es el modo ideal para enfriar rápido y ahorrar energía

Mientras que el modo turbo hace que el equipo trabaje al máximo desde el inicio, con un consumo eléctrico elevado, y el modo eco prioriza el ahorro energético a costa de un enfriamiento más lento, el ajuste automático logra un punto de equilibrio. Así, se obtiene una sensación térmica más estable y se evitan los cambios bruscos de frío o calor que suelen producirse con los controles manuales.