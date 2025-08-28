Estrenos de cine: “Rosario: herencia maldita”, una muerte y el descubrimiento de oscuros rituales

Inmigración, asimilación cultural y respeto a las tradiciones conforman la coproducción entre EEUU y Colombia “Rosario: herencia maldita”, el estreno de terror dirigido por Felipe Vargas, con Emeraude Toubia, David Dastmalchian, Paul Ben-Victor y José Zúñiga. La protagonista es una agente de bolsa de Wall Street, que regresa al departamento de su abuela tras su repentina muerte y descubre una habitación con objetos vinculados a oscuros rituales. Cuando lo sobrenatural comienza a acecharla, Rosario deberá enfrentarse a los secretos familiares.