Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Estrenos de cine: “Rosario: herencia maldita”, una muerte y el descubrimiento de oscuros rituales
Hace 1 Hs

Inmigración, asimilación cultural y respeto a las tradiciones conforman la coproducción entre EEUU y Colombia “Rosario: herencia maldita”, el estreno de terror dirigido por Felipe Vargas, con Emeraude Toubia, David Dastmalchian, Paul Ben-Victor y José Zúñiga. La protagonista es una agente de bolsa de Wall Street, que regresa al departamento de su abuela tras su repentina muerte y descubre una habitación con objetos vinculados a oscuros rituales. Cuando lo sobrenatural comienza a acecharla, Rosario deberá enfrentarse a los secretos familiares.

Temas Estrenos de cine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Atrapado robando”, acción en las calles de Nueva York

Estrenos de cine: “Atrapado robando”, acción en las calles de Nueva York

Estrenos de cine: “Mascotas al rescate”, una película para los más chicos

Estrenos de cine: “Mascotas al rescate”, una película para los más chicos

Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi

Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

Lo más popular
Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
1

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
3

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
4

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

Comentarios