Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Theo es un arquitecto ambicioso, obsesionado con el diseño y la perfección, a punto de consagrarse con su última obra maestra -un museo náutico de alto perfil en San Francisco. Ivy es una chef talentosa que ha construido su carrera desde cero, con una pasión admirable por la cocina y ahora tiene su propio restaurante de mariscos. Se conocieron en la universidad y rápidamente se enamoraron, se casaron y tuvieron dos hijos. La dinámica marcada por la admiración mutua y la competencia silenciosa, comienza a fracturarse cuando el proyecto arquitectónico de Theo colapsa literalmente, mientras que Ivy alcanza un nuevo nivel de éxito profesional. Del sarcasmo elegante se pasa a los ataques despiadados, mientras todo se derrumba. Kate McKinnon, Andy Samberg, Jamie Demetriou, Zoë Chao, Sunita Mani y Ncuti Gatwa completan el elenco.