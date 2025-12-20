Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Además de la combinación de espinaca y mandarina, los expertos en nutrición identifican otros “dúos dinámicos” que potencian el valor nutricional de los alimentos cuando se consumen en conjunto. Entre ellos se destacan los porotos con arroz integral, una mezcla rica en fibra y una gran fuente de proteína; los cereales con leche, que combinan vitamina D y calcio; y los tomates con aceite de oliva, donde las grasas saludables favorecen la absorción del licopeno, un antioxidante que puede ayudar a prevenir el daño celular.