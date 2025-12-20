Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

En el mundo de la alimentación saludable, no solo importa qué alimentos se consumen, sino también cómo se combinan. De acuerdo con expertos en nutrición, una de las claves para potenciar al máximo los beneficios de los alimentos diarios es realizar combinaciones gastronómicas adecuadas que permitan una mejor absorción de nutrientes.
Según lo señalado por la Universidad de Medicina de Harvard, existen alimentos que funcionan de manera sinérgica, es decir, que al consumirse juntos resultan más beneficiosos que cuando se ingieren por separado. En ese marco, la mandarina y la espinaca aparecen como dos ingredientes muy elegidos dentro de las dietas saludables y que, combinados, ofrecen ventajas nutricionales destacadas.
Harvard subraya los beneficios de incorporar a la alimentación una ensalada de espinacas con mandarinas o de considerar esta dupla en distintas preparaciones. La mandarina es un cítrico que aporta una elevada cantidad de vitamina C, conocida por su potente efecto antioxidante y por su rol clave en el fortalecimiento del sistema inmunológico.
Por su parte, la espinaca es una importante fuente de hierro. La presencia de vitamina C, como la que aportan las mandarinas, permite mejorar de manera significativa la absorción de este mineral por parte del organismo. En caso de no contar con mandarinas, los especialistas señalan que cualquier otro cítrico puede cumplir la misma función y resultar un aliado eficaz para optimizar el aprovechamiento del hierro vegetal.
Además de la combinación de espinaca y mandarina, los expertos en nutrición identifican otros “dúos dinámicos” que potencian el valor nutricional de los alimentos cuando se consumen en conjunto. Entre ellos se destacan los porotos con arroz integral, una mezcla rica en fibra y una gran fuente de proteína; los cereales con leche, que combinan vitamina D y calcio; y los tomates con aceite de oliva, donde las grasas saludables favorecen la absorción del licopeno, un antioxidante que puede ayudar a prevenir el daño celular.
También figuran entre las combinaciones recomendadas las manzanas con crema de cacahuete, que aportan fibras, proteínas y grasas saludables; la cúrcuma con pimienta negra, donde la curcumina y la piperina se potencian entre sí; y el trío compuesto por salmón, brócoli y arroz salvaje, que favorece la absorción de calcio y el aporte de vitamina K.
Estas asociaciones, respaldadas por la evidencia científica, refuerzan la idea de que una alimentación equilibrada no solo depende de elegir alimentos saludables, sino también de combinarlos de manera inteligente para aprovechar al máximo sus beneficios.