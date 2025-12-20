Secciones
¿Qué raza de perro deberías tener según tu signo del zodiaco?

Conocer qué raza se alinea mejor con tu signo puede ayudarte a entender por qué conectás de inmediato con algunos perros… y con otros no tanto.

El gran amigo del hombre (y de la mujer) El gran amigo del hombre (y de la mujer)
Hace 3 Hs

Cada perro tiene una energía y un carácter diferente y, según la astrología, esa vibración puede armonizar —o no— con la personalidad de cada signo. Aunque ningún vínculo se explica solo por los astros, muchas personas sienten que ciertos perros “llegan” en el momento justo.

Según la astróloga y comunicadora Marta Egea, en una nota publicada en el medio Divinity, “más allá del signo, cada encuentro tiene un propósito energético”. Por eso, conocer qué raza se alinea mejor con tu signo puede ayudarte a entender por qué conectás de inmediato con algunos perros… y con otros no tanto.

A continuación, el perro ideal para cada signo del zodiaco.

Aries: energía, acción y desafío constante

Aries es fuego puro: intenso, impulsivo y aventurero. Necesita un compañero que esté siempre listo para moverse.

Raza ideal: Border Collie o Pastor Alemán

Inteligentes, activos y con gran necesidad de estímulos. Juntos forman un equipo imparable.

Tauro: calma, placer y estabilidad

Amante del confort y la rutina, Tauro busca ternura y tranquilidad.

Raza ideal: Bulldog Francés o Labrador Retriever

Cariñosos, tranquilos y hogareños, ideales para disfrutar de los pequeños placeres.

Géminis: curiosidad y juego constante

Inquieto y sociable, Géminis necesita un perro que lo estimule mentalmente.

Raza ideal: Beagle o Jack Russell Terrier

Juguetones, expresivos y muy inteligentes. Nunca hay aburrimiento con ellos.

Cáncer: sensibilidad y apego emocional

Protector y empático, Cáncer crea vínculos profundos.

Raza ideal: Cocker Spaniel o Golden Retriever

Dulces, leales y atentos a las emociones de sus humanos.

Leo: presencia, carisma y liderazgo

Leo necesita un perro que se note, con carácter y elegancia.

Raza ideal: Husky Siberiano o Pomerania

De fuerte personalidad y mirada poderosa. Juntos brillan.

Virgo: equilibrio, orden y armonía

Perfeccionista y analítico, Virgo busca calma y limpieza.

Raza ideal: Shiba Inu o Poodle

Refinados, perceptivos y fáciles de educar.

Libra: belleza, romance y conexión

Libra vive para la armonía y el amor compartido.

Raza ideal: Cavalier King Charles Spaniel o Bichón Maltés

Elegantes, dulces y sociables, reflejan su energía romántica.

Escorpio: intensidad y lealtad absoluta

Escorpio ama en profundidad y necesita confianza total.

Raza ideal: Rottweiler o Doberman

Protectores, magnéticos y fieles. El vínculo es inquebrantable.

Sagitario: aventura y libertad

Espíritu viajero y optimista, Sagitario necesita movimiento.

Raza ideal: Husky Siberiano o Dálmata

Activos, sociables y amantes del aire libre.

Capricornio: responsabilidad y nobleza

Disciplinado y constante, Capricornio valora la lealtad.

Raza ideal: Pastor Alemán o San Bernardo

Firmes, protectores y confiables.

Acuario: originalidad e independencia

Visionario y poco convencional, Acuario busca un perro diferente.

Raza ideal: Galgo o Dálmata

Elegantes, libres y con personalidad propia.

Piscis: ternura y conexión emocional

Soñador y empático, Piscis necesita sensibilidad.

Raza ideal: Pomerania o Cavalier King Charles Spaniel

Intuitivos, afectuosos y profundamente conectados con las emociones.

Más allá del horóscopo

Como señala Marta Egea (Divinity), “aunque la astrología ayuda a comprender la conexión, es el corazón quien elige”. Porque no importa el signo: todo perro llega para enseñar amor, paciencia y compañía incondicional.

