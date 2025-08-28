Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

El inicio de la campaña electoral destapó los primeros enfrentamientos rumbo al 26 de octubre. El radical Roberto Sánchez abrió la disputa al judicializar la candidatura del gobernador, Osvaldo Jaldo, algo que en el oficialismo provincial interpretan como un signo de “miedo” por la contienda. La impugnación presentada por el frente Unidos por Tucumán se sustenta en dos fallos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
La demanda plantea un recurso de apelación contra la sentencia del juez federal que oficializó las candidaturas del Frente Tucumán Primero. “Si hubiese sido inconstitucional, la Junta Electoral no la hubiese aprobado. Ya Osvaldo Jaldo es candidato”, defendió el Gobernador, considerando que la presentación es “extemporánea”.
“Juega con todos”
Además, el mandatario cruzó al diputado nacional y lo tildó de “blando y tierno”, siguiendo con el concepto con el que lo catalogó, “flancito”. “Él es candidato (del radicalismo) y la hermana del intendente de Concepción (Soledad Molinuevo) va por los libertarios. Es tan blando que juega con todos los espacios políticos”, apuntó Jaldo. El vicepresidente del PJ aseveró: “Sánchez y su equipo le tienen miedo a Osvaldo Jaldo en las urnas, al pueblo tucumano que una vez le dijo que no a Sánchez. No es la primera vez que Osvaldo Jaldo le va a ganar una elección”.
“Estafa al electorado”
En tanto, Sánchez replicó que no siente temor y que “no es un tema de valentía, sino de legalidad”. “Literalmente es una estafa al electorado. Le están diciendo a los tucumanos que lo voten para un cargo que él sabe que no va a asumir”, planteó.
Además, el radical tomó como ejemplo los casos de Daniel Scioli y Sergio Massa, cuyas candidaturas también fueron cuestionadas por su carácter testimonial. “La Cámara en ese entonces les preguntó si iban a asumir y ellos respondieron que sí. El fallo fue dividido, pero al menos se cumplió con ese requisito. Lo mismo debería ocurrir ahora: hay que preguntarle a Jaldo si realmente tiene intención de asumir”, aseveró.
Planteo judicial
Por un lado, Sánchez pidió que se rechace la candidatura de Jaldo a partir de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Nacional (“los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”). Y se refiere a un fallo de 2021, en el voto del doctor Alberto Dalla Vía, que interpreta que el artículo “es un límite de elegibilidad para los gobernadores de provincia mientras estén en ejercicio de sus mandatos, prohibiéndoles postularse como precandidatos o candidatos a cargos legislativos en los distritos que los eligió previamente para ejercer la más alta función ejecutiva provincial”.
Por otro lado, la presentación se opone a las candidaturas consideradas “testimoniales”, siguiendo con lo expuesto en un fallo de 2009 de la CNE. Se menciona allí lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que plantea que “toda modalidad distorsionante de la voluntad de los electores, como lo es la de candidaturas eventuales, testimoniales o condicionales (...) distorsiona los derechos (...) a la par que socavan los fundamentos del vínculo de representación política subyacente al sistema consagrado por los artículos 1 y 22 de la CN”. Además, se asentó la reserva del caso federal en caso de que se desestime el recurso.
En la Casa de Gobierno sostienen que el primer planteo es improcedente porque consideran que el artículo 73 “solo establece una incompatibilidad para ejercer simultáneamente” los cargos, “pero en ningún caso impide que un gobernador pueda postularse”.
A favor y en contra
“Evitar que la gente elija”.- El presidente del Concejo, Fernando Juri, respaldó la candidatura de Jaldo. “La presentación simplemente busca evitar que la gente elija libremente qué modelo de gestión prefiere: Jaldo o Milei. Estado eficiente, equilibrado y sensato o la crueldad destructora de lo que funciona como acostumbra la Nación”, planteó.
“Miedo tiene Jaldo”.- El candidato de Unidos por Tucumán, José María Canelada, defendió la presentación de Sánchez y dijo: “el miedo, en todo caso, lo tiene el feudalismo tucumano que necesita recurrir a este tipo de maniobras para encarar una elección. Miedo tiene Jaldo que le entregó la lista a Manzur. Es una candidatura de utilería”, criticó.
“Se quedan sin discurso”.- El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, cuestionó la impugnación planteada. “Es una muestra de cómo ellos se van quedando sin discurso; se van agotando y tienen que recurrir a artilugios para mantenerse en la discusión política”, dijo y calificó la estrategia como un “papelón”.
“Pato rengo”.- El Movimiento Nacional para la Liberación, liderado por Enrique Romero, Martín Rodríguez y otros, lanzó que Sánchez “no tiene navegante en la butaca derecha, (y pasa a) convertirse en un pato rengo, que no sigue el ritmo de la bandada y exhibe como logros la intervención del partido y su candidatura cuestionada por sus correligionarios”.
“Jaldo, Sánchez y Bussi son lo mismo”.- LLA Tucumán cruzó a Sánchez alegando que “lejos de representar una alternativa, se ha convertido en un aliado servil del oficialismo, prestándose al juego de quienes buscan confundir al electorado”. Sobre Bussi, dijo “no hace falta referirnos a él porque los tucumanos ya sabemos que presta este servicio hace mucho”.