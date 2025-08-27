Sánchez, sobre Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa”

Consultado sobre las declaraciones de Jaldo, quien lo acusó de tener “miedo” de competir en las urnas, Sánchez fue tajante: “¿Miedo? De ninguna manera. Nunca lo hemos tenido. Siempre nos hemos sometido a la voluntad popular, pero dentro de lo que marca la Constitución. Esto no es un tema de valentía, es un tema de legalidad”.