“La candidatura de Osvaldo Jaldo no se proscribe: la definen los tucumanos”

Desde el jaldismo aseguraron que el planteo judicial es “improcedente” porque, según interpretan, el artículo 73 de la Constitución Nacional establece únicamente la incompatibilidad de ejercer en simultáneo los cargos de gobernador y diputado, pero no prohíbe que un mandatario provincial se postule a un cargo legislativo. “Forzar esa interpretación es arbitrario y antidemocrático”, subraya el comunicado.