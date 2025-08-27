Secciones
Política

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aseguró que el 26 de octubre el oficialismo se impondrá en las urnas.

Fernando Juri Fernando Juri
Hace 2 Hs

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, salió en defensa de la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo y criticó con dureza al diputado Roberto Sánchez, tras la presentación judicial realizada por un sector opositor contra la lista del Partido Justicialista (PJ).

“No nos sorprende que desde la oposición busquen frenar en la Justicia las candidaturas en el peronismo. La presentación realizada por el espacio que lidera el diputado Sánchez simplemente busca evitar que sea la gente la que elija libremente y con su voto qué modelo de gestión prefiere: Jaldo o Milei. El Estado eficiente, equilibrado y sensato o la crueldad destructora de lo que funciona, como la educación o el Garrahan, mirando planillas pero no personas como acostumbra la Nación”, sostuvo Juri.

El dirigente peronista agregó que la diferencia electoral entre el PJ y el espacio opositor “se anticipa irremontable”, lo que explicaría la judicialización. “Fueron a pedir que por favor no enfrentarse a Jaldo. De todas formas, como republicanos que somos, siempre respetaremos lo que defina la Justicia y ganaremos el 26 de octubre aquí en Tucumán”, concluyó.

El martes, el frente electoral Unidos por Tucumán presentó formalmente un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral para revocar la oficialización de la candidatura de Jaldo como diputado nacional por la alianza oficialista Frente Tucumán Primero, de cara a los próximos comicios.

El planteo sostiene que la postulación del actual gobernador resulta inviable por dos motivos: por una supuesta prohibición expresa de la Constitución Nacional y por considerarla una “candidatura testimonial”, lo que, según los opositores, constituye “una verdadera afrenta para el electorado”.

Con esta apelación, la oposición busca frenar en la Justicia la posibilidad de que el mandatario encabece la boleta peronista en los comicios legislativos, en un escenario donde el oficialismo provincial confía en ampliar su respaldo electoral.

Temas Osvaldo JaldoRoberto SánchezFernando JuriElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y testimonial

Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y "testimonial"

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario
3

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
4

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”
5

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?
6

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

Más Noticias
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

Guiño de Milei a la droguería Suizo Argentina

Guiño de Milei a la droguería Suizo Argentina

Comentarios