"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, salió en defensa de la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo y criticó con dureza al diputado Roberto Sánchez, tras la presentación judicial realizada por un sector opositor contra la lista del Partido Justicialista (PJ).
“No nos sorprende que desde la oposición busquen frenar en la Justicia las candidaturas en el peronismo. La presentación realizada por el espacio que lidera el diputado Sánchez simplemente busca evitar que sea la gente la que elija libremente y con su voto qué modelo de gestión prefiere: Jaldo o Milei. El Estado eficiente, equilibrado y sensato o la crueldad destructora de lo que funciona, como la educación o el Garrahan, mirando planillas pero no personas como acostumbra la Nación”, sostuvo Juri.
El dirigente peronista agregó que la diferencia electoral entre el PJ y el espacio opositor “se anticipa irremontable”, lo que explicaría la judicialización. “Fueron a pedir que por favor no enfrentarse a Jaldo. De todas formas, como republicanos que somos, siempre respetaremos lo que defina la Justicia y ganaremos el 26 de octubre aquí en Tucumán”, concluyó.
El martes, el frente electoral Unidos por Tucumán presentó formalmente un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral para revocar la oficialización de la candidatura de Jaldo como diputado nacional por la alianza oficialista Frente Tucumán Primero, de cara a los próximos comicios.
El planteo sostiene que la postulación del actual gobernador resulta inviable por dos motivos: por una supuesta prohibición expresa de la Constitución Nacional y por considerarla una “candidatura testimonial”, lo que, según los opositores, constituye “una verdadera afrenta para el electorado”.
Con esta apelación, la oposición busca frenar en la Justicia la posibilidad de que el mandatario encabece la boleta peronista en los comicios legislativos, en un escenario donde el oficialismo provincial confía en ampliar su respaldo electoral.