"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

“No nos sorprende que desde la oposición busquen frenar en la Justicia las candidaturas en el peronismo. La presentación realizada por el espacio que lidera el diputado Sánchez simplemente busca evitar que sea la gente la que elija libremente y con su voto qué modelo de gestión prefiere: Jaldo o Milei. El Estado eficiente, equilibrado y sensato o la crueldad destructora de lo que funciona, como la educación o el Garrahan, mirando planillas pero no personas como acostumbra la Nación”, sostuvo Juri.