"Tucumán tiene todo el potencial para ser la líder del norte en ciencia y tecnología", advirtieron desde Unidos por Tucumán

"Pocos tucumanos están al tanto de la calidad de científicos que tenemos y el enorme trabajo que hacen bajo condiciones adversas. La provincia tiene todo el potencial para ser la líder del norte en ciencia y tecnología. Para esto, hacen falta recursos y políticas de Estado que entiendan la importancia de apostar a la investigación y el conocimiento, que comprendan que se trata de una inversión estratégica. Desde nuestro espacio no sólo cuentan con nuestro apoyo sino también con la disposición de trabajar juntos para que la ciencia se ponga de pie", expresaron los candidatos de Unidos por Tucumán Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz tras reunirse con el director regional del Conicet NOA Sur, Augusto Bellomio, y otros profesionales de la entidad.