Secciones
Política

"Tucumán tiene todo el potencial para ser la líder del norte en ciencia y tecnología", advirtieron desde Unidos por Tucumán

Los candidatos Sánchez, Canelada, Viña y Céliz se reunieron con las autoridades del Conicet. Advirtieron que recortar gastos en ciencia, lejos de ser un ahorro, es una pérdida inconmensurable.

gentileza imagen Unidos por Tucumán gentileza imagen Unidos por Tucumán
Hace 3 Hs

"Pocos tucumanos están al tanto de la calidad de científicos que tenemos y el enorme trabajo que hacen bajo condiciones adversas. La provincia tiene todo el potencial para ser  la líder del norte en ciencia y tecnología. Para esto, hacen falta recursos y políticas de Estado que entiendan la importancia de apostar a la investigación y el conocimiento, que comprendan que se trata de una inversión estratégica. Desde nuestro espacio no sólo cuentan con nuestro apoyo sino también con la disposición de trabajar juntos para que la ciencia se ponga de pie", expresaron los candidatos de Unidos por Tucumán Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz tras reunirse con el director regional del Conicet NOA Sur, Augusto Bellomio, y otros profesionales de la entidad.

En ese sentido, Sánchez lamentó que hoy el Conicet esté sufriendo un desfinanciamiento en el sector del conocimiento. "Actualmente los investigadores llegan a poner de su bolsillo para costear algunos recursos necesarios. En este tema vamos a seguir la misma lógica que al votar en favor de la educación pública y las universidades. El conocimiento nos hace crecer, nos genera soluciones a problemas cotidianos, , nos permite innovar en la industria y el agro. Recortar gastos en estos sectores, lejos de ser un ahorro, es perdernos la oportunidad de aumentar la productividad del país y generar mejores condiciones de vida para los argentinos. No podemos criticar el atraso de 40 años que tiene Tucumán y al mismo tiempo apoyar el desfinanciamiento de estos sectores, sería una incoherencia", planteó.

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Por su parte, Canelada señaló que el Conicet ha sido víctima de un injusto proceso de demonización. "Nuestros científicos están detrás de los tratamientos que realizamos y los medicamentos que debemos tomar cuando estamos enfermos hasta los barbijos que todos usamos en la pandemia y los enormes descubrimientos que se realizaron con bacterias en el Cerela. Tenemos un recurso invaluable que debemos cuidar. Sin embargo, hoy el país invierte la mitad de su promedio histórico en ciencia. Y estamos a años luz de los países más desarrollados, que invierten de manera seria, sistemática y sostenida, sin importar los vaivenes políticos. La motosierra para sacar ñoquis kirchneristas del Estado está bien; la motosierra para dejarnos rengos en ciencia, no", advirtió.

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Por último, Viña afirmó que la visita al Conicet no fue solo un acto protocolar: "Es una reafirmación de nuestro compromiso. Vimos el talento, la pasión y también las dificultades que enfrentan. Nos vamos con la convicción de que tenemos que ser la voz que defienda a nuestra comunidad científica en cada espacio de decisión. La Argentina y la provincia que soñamos se construye con ciencia y educación".

Temas Conicet
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Roberto Sánchez: “El Gobierno debe cambiar el rumbo de la economía, la gente no llega a fin de mes”

Roberto Sánchez: “El Gobierno debe cambiar el rumbo de la economía, la gente no llega a fin de mes”

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
4

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
5

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
6

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Comentarios