"Tucumán tiene todo el potencial para ser la líder del norte en ciencia y tecnología", advirtieron desde Unidos por Tucumán

"Pocos tucumanos están al tanto de la calidad de científicos que tenemos y el enorme trabajo que hacen bajo condiciones adversas. La provincia tiene todo el potencial para ser la líder del norte en ciencia y tecnología. Para esto, hacen falta recursos y políticas de Estado que entiendan la importancia de apostar a la investigación y el conocimiento, que comprendan que se trata de una inversión estratégica. Desde nuestro espacio no sólo cuentan con nuestro apoyo sino también con la disposición de trabajar juntos para que la ciencia se ponga de pie", expresaron los candidatos de Unidos por Tucumán Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz tras reunirse con el director regional del Conicet NOA Sur, Augusto Bellomio, y otros profesionales de la entidad.
En ese sentido, Sánchez lamentó que hoy el Conicet esté sufriendo un desfinanciamiento en el sector del conocimiento. "Actualmente los investigadores llegan a poner de su bolsillo para costear algunos recursos necesarios. En este tema vamos a seguir la misma lógica que al votar en favor de la educación pública y las universidades. El conocimiento nos hace crecer, nos genera soluciones a problemas cotidianos, , nos permite innovar en la industria y el agro. Recortar gastos en estos sectores, lejos de ser un ahorro, es perdernos la oportunidad de aumentar la productividad del país y generar mejores condiciones de vida para los argentinos. No podemos criticar el atraso de 40 años que tiene Tucumán y al mismo tiempo apoyar el desfinanciamiento de estos sectores, sería una incoherencia", planteó.
Por su parte, Canelada señaló que el Conicet ha sido víctima de un injusto proceso de demonización. "Nuestros científicos están detrás de los tratamientos que realizamos y los medicamentos que debemos tomar cuando estamos enfermos hasta los barbijos que todos usamos en la pandemia y los enormes descubrimientos que se realizaron con bacterias en el Cerela. Tenemos un recurso invaluable que debemos cuidar. Sin embargo, hoy el país invierte la mitad de su promedio histórico en ciencia. Y estamos a años luz de los países más desarrollados, que invierten de manera seria, sistemática y sostenida, sin importar los vaivenes políticos. La motosierra para sacar ñoquis kirchneristas del Estado está bien; la motosierra para dejarnos rengos en ciencia, no", advirtió.
Por último, Viña afirmó que la visita al Conicet no fue solo un acto protocolar: "Es una reafirmación de nuestro compromiso. Vimos el talento, la pasión y también las dificultades que enfrentan. Nos vamos con la convicción de que tenemos que ser la voz que defienda a nuestra comunidad científica en cada espacio de decisión. La Argentina y la provincia que soñamos se construye con ciencia y educación".