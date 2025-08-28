Sánchez apela a fallos y Jaldo defiende su candidatura

Por otro lado, la presentación se opone a las candidaturas consideradas “testimoniales”, siguiendo con lo expuesto en un fallo de 2009 de la CNE. Se menciona allí lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que plantea que “toda modalidad distorsionante de la voluntad de los electores, como lo es la de candidaturas eventuales, testimoniales o condicionales (...) distorsiona los derechos (...) a la par que socavan los fundamentos del vínculo de representación política subyacente al sistema consagrado por los artículos 1 y 22 de la CN”. Además, se asentó la reserva del caso federal en caso de que se desestime el recurso.