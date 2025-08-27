Secciones
Seguridad

Se registraron 32 denuncias por incendios de cañaverales, pastizales y basurales

Defensa Civil dijo que se trata de un “pico histórico”.

Hace 2 Hs

Voceros de la Dirección de Defensa Civil informaron que en los últimos días se registraron 32 denuncias por incendios, principalmente vinculados a quemas de cañaverales, pastizales y basurales en zonas cercanas a barrios y rutas. El director del organismo, Fernando Torres, explicó a LA GACETA que “agosto y septiembre son los meses más críticos”.

“Tenemos un registro histórico que muestra un pico de denuncias en esta época. Es la estación seca, en la que las condiciones meteorológicas hacen que los incendios prosperen más fácilmente. En otras épocas, con lluvias y humedad, es prácticamente imposible que se generen focos de esta magnitud”, señaló en LG Play.

El Ministerio Público Fiscal abrió más de una veintena de causas por las quemas

Torres aseguró que, a diferencia de años anteriores, la ciudadanía está más involucrada en denunciar cuando percibe un riesgo. “La gente llama cuando ve el fuego cerca de viviendas, de tendidos eléctricos o cuando circula por la ruta y presencia la quema. Antes quizás estaban acostumbrados al paisaje de humo en esta época, pero hoy la percepción cambió y existe mayor sensibilidad ambiental”, dijo.

Torres también se refirió a los planteos de pequeños productores que sostienen la quema como práctica arraigada. “En décadas pasadas era común quemar basura o caña porque las condiciones de trabajo eran distintas. Hoy la mayoría de las grandes fincas están mecanizadas, pero los minifundistas, que tienen 5 o 10 hectáreas, siguen recurriendo a este recurso. Sin embargo, estas quemas afectan directamente a la población y la gente demanda que se tomen cartas en el asunto”.

Se registraron cuatro incendios de cañaverales

El funcionario explicó que las denuncias recibidas a través del 103 se derivan al área de Fiscalización Ambiental, a la Patrulla Ecológica de la Policía y al Ministerio Público Fiscal, que en el último mes intensificó su intervención. Además, Defensa Civil cuenta con una brigada forestal que actúa en zonas de rápida llegada, como Cruz Alta, Lules y la Capital.

Asimismo, destacó la incorporación de un módulo forestal en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, lo que amplía la capacidad de respuesta en casos de incendios urbanos y periurbanos.

Alarma en San Andrés por varios incendios en un cañaveral cercano al barrio UPCN

Respecto a los valles y zonas serranas, Torres confirmó que la situación está bajo control. “Ayer (por el lunes) tuvimos un foco en La Cocha, donde actuaron bomberos voluntarios. Cuando los incendios son de difícil acceso, desplegamos la brigada forestal con apoyo aéreo y siempre con la colaboración logística de los municipios”, explicó.

Por último, reiteró la importancia de evitar las quemas y de dar aviso inmediato al 103 ante cualquier foco. “No se trata solo de un tema ambiental, sino de salud y seguridad para toda la población”, concluyó.

TucumánDirección Provincial de Defensa CivilFernando Torres
Comentarios