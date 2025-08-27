Se registraron 32 denuncias por incendios de cañaverales, pastizales y basurales

Torres también se refirió a los planteos de pequeños productores que sostienen la quema como práctica arraigada. “En décadas pasadas era común quemar basura o caña porque las condiciones de trabajo eran distintas. Hoy la mayoría de las grandes fincas están mecanizadas, pero los minifundistas, que tienen 5 o 10 hectáreas, siguen recurriendo a este recurso. Sin embargo, estas quemas afectan directamente a la población y la gente demanda que se tomen cartas en el asunto”.