Se registraron cuatro incendios de cañaverales

Horas más tarde se vivió un episodio de riesgo en San Pablo, donde un incendio de rastrojos se aproximó peligrosamente al barrio Toledo, generando preocupación entre los vecinos. Fueron ellos quienes alertaron a la Policía y ayudaron a contener las llamas, que afectaron entre 20 y 30 hectáreas. El fuego se habría iniciado el sábado por la noche y se reactivó a la mañana siguiente.