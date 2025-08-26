Secciones
Seguridad

Se registraron cuatro incendios de cañaverales

Los focos se produjeron entre el domingo y ayer en Alderetes, San Pablo y Leales.

Se registraron cuatro incendios de cañaverales
Hace 2 Hs

En los últimos días se registraron al menos cuatro focos de incendio vinculados a cañaverales y pastizales en distintos puntos de Tucumán, que encendieron las alarmas de las autoridades y movilizaron operativos de emergencia.

El primero de los hechos ocurrió el domingo cerca de la ruta alternativa de Alderetes. Allí se registró un foco en una parcela de 15 hectáreas de caña cortada. Aunque el fuego fue sofocado con rapidez, la principal preocupación fue el humo que invadió la arteria, muy transitada, y que redujo la visibilidad para los conductores.

Horas más tarde se vivió un episodio de riesgo en San Pablo, donde un incendio de rastrojos se aproximó peligrosamente al barrio Toledo, generando preocupación entre los vecinos. Fueron ellos quienes alertaron a la Policía y ayudaron a contener las llamas, que afectaron entre 20 y 30 hectáreas. El fuego se habría iniciado el sábado por la noche y se reactivó a la mañana siguiente.

Reclamo del campo contra procedimientos por la quema de caña: “están pescando en la pecera”

Reclamo del campo contra procedimientos por la quema de caña: “están pescando en la pecera”

Ayer por la mañana se produjo otro incendio en la finca San Jorge, de Leales, donde unas tres hectáreas de restos de caña quedaron reducidas a cenizas. Una particularidad fue que el foco ígneo se produjo en terrenos que actualmente se encuentran a la venta.

Durante la tarde, otro incendio se registró en Alderetes, a la altura de un salón de fiestas, sobre la ruta Juan Domingo Perón. Las llamas se iniciaron en pastizales y generaron una densa columna de humo que complicó la circulación vehicular. Mientras bomberos intentaban sofocar el fuego, otro foco se desató en cañaverales cercanos. La Policía logró identificar a un hombre en las inmediaciones, cuya situación será investigada.

Vecinos ayudan a controlar quema de rastrojos cerca del barrio Toledo en San Pablo

Vecinos ayudan a controlar quema de rastrojos cerca del barrio Toledo en San Pablo

En todos los casos, intervinieron peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), Bomberos, la Policía, la Policía Rural y Defensa Civil. Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Fiscal de delitos Complejos que dirige Mariana Rivadeneira, quien deberá avanzar en las investigaciones para determinar responsabilidades.

Delito ambiental

En el Ministerio Público Fiscal recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito ambiental penado por la legislación vigente. Reiteraron la importancia de que la ciudadanía colabore denunciando estos hechos de manera inmediata a través de las vías habilitadas a tal fin, entre ellas la línea telefónica 381 319 5131. Cada denuncia ayuda a prevenir daños mayores y a resguardar la seguridad de toda la comunidad.

Temas TucumánLealesSan PabloAlderetesMariana Rivadeneira
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Incendio en finca San Jorge, Leales: ardieron tres hectáreas de restos de caña en terrenos en venta

Incendio en finca San Jorge, Leales: ardieron tres hectáreas de restos de caña en terrenos en venta

Detuvieron a dos mujeres en Ranchillos por un incendio intencional en un cañaveral

Detuvieron a dos mujeres en Ranchillos por un incendio intencional en un cañaveral

Sofocaron cinco incendios en cañaverales en menos de cuatro horas

Sofocaron cinco incendios en cañaverales en menos de cuatro horas

La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier delito, advirtió la Justicia

"La quema de caña y pastizales se investiga como cualquier delito", advirtió la Justicia

Lo más popular
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán
1

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

2

Las fallas de controles en el caso del fentanilo

3

Cartas de lectores: Un siglo de la BCG en Argentina

4

Cartas de lectores: Recuperemos el amor por la vida

5

Cartas de lectores: Barbarie al desnudo

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas
6

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas

Más Noticias
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Comentarios