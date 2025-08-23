Secciones
Alarma en San Andrés por varios incendios en un cañaveral cercano al barrio UPCN

La cercanía del fuego a la zona residencial, sumada a la densa humareda, provocó preocupación entre los habitantes.

Hace 2 Hs

Tres focos de incendio en un cañaveral adyacente al barrio UPCN de San Andrés generaron alarma entre los vecinos. El temor a la propagación de las llamas llevó a los residentes a alertar a las autoridades, lo que activó una rápida respuesta de Defensa Civil de la Provincia.

El incidente, reportado alrededor de las 20, involucró la quema de caña y pastizales en una finca ubicada a pocos metros del barrio y a unos 200 metros de la ruta 306. La cercanía del fuego a la zona residencial, sumada a la densa humareda, provocó preocupación entre los habitantes.

El trabajo de los peritos

El personal policial, bomberos y peritos ambientales del Ministerio Público Fiscal (MPF) se desplazaron al lugar. Los bomberos lograron extinguir los tres focos ígneos, mientras que los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizaron un relevamiento exhaustivo, recolectando datos, muestras fotográficas y elaborando informes técnicos.

Las actuaciones y las pruebas recolectadas serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos para investigar las causas del incendio y determinar si fue provocado intencionalmente. El objetivo es identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia.

El MPF reiteró el compromiso de combatir la quema de cañaverales y pastizales, prácticas consideradas un delito contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad vial. Se instó a la población a denunciar cualquier incidente similar a través de la línea anónima 381 319 5131, especialmente habilitada para estos casos.

