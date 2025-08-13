Denuncian quema de pastizales en Manantial Sur: “Se respira distinto y las casas se llenan de cenizas”

En Manantial Sur, los vecinos denuncian que la quema de cañaverales y cultivos se repite cada año entre agosto y octubre, lo que afecta la calidad del aire y la salud de quienes viven en la zona. “Se respira distinto, la casa se llena de cenizas”, contó Nicolás, vecino del barrio, a LG Play. Aseguró que, aunque el paisaje es imponente, las quemas alteran la rutina. “A la mañana no se siente, pero a la tarde y durante la noche el humo es constante”.