El dólar oficial se tomó un respiro y cerró en $1.356 tras cuatro alzas

El dólar oficial cortó este martes 26 de agosto una seguidilla de cuatro jornadas consecutivas en alza, luego de la decisión del Banco Central (BCRA) de aplicar una nueva suba de encajes bancarios. En el mercado mayorista, la divisa descendió $5,5 (-0,4%) y cerró a $1.356,5, tras haber quedado el lunes a un paso de su récord nominal histórico en medio de la tensión política por denuncias de corrupción en el Gobierno.