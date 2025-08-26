El dólar oficial se tomó un respiro y cerró en $1.356 tras cuatro alzas

El dólar oficial cortó este martes 26 de agosto una seguidilla de cuatro jornadas consecutivas en alza, luego de la decisión del Banco Central (BCRA) de aplicar una nueva suba de encajes bancarios. En el mercado mayorista, la divisa descendió $5,5 (-0,4%) y cerró a $1.356,5, tras haber quedado el lunes a un paso de su récord nominal histórico en medio de la tensión política por denuncias de corrupción en el Gobierno.
Dólar oficial y minorista hoy
En el segmento minorista, el dólar retrocedió a $1.377,12 en el promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, mientras que en el Banco Nación (BNA) se mantuvo estable a $1.370. El denominado dólar tarjeta o turista, que surge del oficial minorista más un recargo del 30% deducible de Ganancias, alcanzó los $1.781.
El volumen operado en el mercado mayorista fue elevado, superando los u$s665 millones.
Dólar blue, MEP y CCL
Entre los dólares paralelos, el dólar MEP cayó 0,4% hasta $1.356,51, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,3% a $1.358,38. El dólar blue, en tanto, cerró sin cambios en $1.365 en la city porteña, de acuerdo con un relevamiento de Ámbito.
Futuros del dólar y expectativas
Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos. El mercado proyecta un tipo de cambio mayorista en torno a $1.354,5 para fines de agosto y por encima de los $1.550 en diciembre, lo que supera el techo de la banda prevista. Este martes se operaron futuros por u$s1.681 millones.
Según Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, la volatilidad cambiaria responde tanto a la incertidumbre política como a la estrategia del Gobierno de contener el tipo de cambio con tasas elevadas. “Cuando hay un shock político o externo, el dólar se dispara porque el mercado desconfía de esas anclas”, explicó.
Qué se espera para las próximas semanas
En el mercado señalan que, tras el ajuste monetario, el dólar oficial podría estabilizarse en la franja de los $1.350, siempre que el Gobierno logre administrar las tasas y los encajes sin sumar más presión sobre la demanda.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzará este miércoles una nueva licitación de bonos atados a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) y a la evolución del dólar, con vencimiento en enero de 2026, con el objetivo de absorber pesos en una semana marcada por vencimientos por $9 billones.
La dinámica cambiaria se da en un contexto de elevada incertidumbre política y económica, a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en medio de las crecientes denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.