El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

Este lunes, los bonos soberanos en dólares retroceden más de un 8% y las acciones argentinas, tanto en la Bolsa porteña como en los ADRs en Nueva York, muestran bajas generalizadas. La incertidumbre política crece tras las denuncias de presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la gestión de su extitular Diego Spagnuolo.