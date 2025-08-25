Escándalo en la ANDIS: se filtraron nuevos audios de Diego Spagnuolo contra Pettovello, Sturzenegger y Lule Menem

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este lunes salieron a la luz nuevos audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que lanza fuertes cuestionamientos contra Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y Eduardo “Lule” Menem, figuras centrales en la gestión de Javier Milei.
Los audios de Diego Spagnuolo: críticas a Pettovello y tensiones internas
Las grabaciones fueron difundidas en el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial y Mauro Federico en C5N.
En el primero de los audios, Spagnuolo hace referencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello:
"Sandra a mí me hizo una jugada… me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo".
En ese mismo mensaje, el exfuncionario aseguró que el Gobierno “está implosionando desde adentro”.
Lule y Martín Menem, en la mira de Spagnuolo
En otro de los fragmentos, Spagnuolo se refiere al respaldo político que, según él, tenía Pettovello del Presidente:
"Sandra está de diez con Javier. Siempre me decía: ‘Tu sostén es Javier y mientras te sostenga Javier no te saca nadie’. Si fuera por los Menem, yo estaría en mi casa hace rato".
Las declaraciones apuntan directamente contra Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales asesores de Karina Milei. Ante la difusión, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, rompió el silencio y aseguró en diálogo con A24:
"Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones. No puedo asegurar la autenticidad de los audios, pero sí que el contenido es falso".
Dardos a Federico Sturzenegger
El cuarto audio difundido tiene como protagonista a Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado. Allí, Spagnuolo relató:
“Sturzenegger me dijo: ‘Te voy a mandar una persona para que te ayude a dar de baja las pensiones’. Y me manda un estúpido que me cuestionaba absolutamente todo. Yo le decía que iba a mandar médicos a Chaco para auditar 23.000 pensiones, y él me respondía que con suerte podían revisar 1.200”.
Contexto del escándalo en la ANDIS
Los audios aparecen en el marco de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), caso que ya motivó pedidos de citación en el Congreso a Sturzenegger y que generó una auditoría especial en el organismo.