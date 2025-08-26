Diputados: las reacciones que desató en las redes sociales el intenso debate de la última sesión

La discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad capturó la atención de la opinión pública en mayor medida que el debate sobre las jubilaciones. El rechazo al veto presidencial en este tema generó más de 40,000 menciones y la participación de alrededor de 30,000 usuarios únicos, según el informe. Este resultado se atribuye tanto a la carga social del tema como al significado político del triunfo opositor.