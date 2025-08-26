Diputados: las reacciones que desató en las redes sociales el intenso debate de la última sesión

La última sesión en la Cámara de Diputados, realizada el miércoles 20, estuvo marcada por la discusión de la Ley de Emergencia en Discapacidad y los proyectos relacionados con el régimen previsional. En el recinto se generó un amplio debate que trascendió el ámbito legislativo para instalarse en la conversación digital.
Así se desprende de un exhaustivo análisis de "Social Listening" (Monitoreo de conversaciones en línea) vía códigos booleanos (símbolos que se usan para refinar búsquedas). El informe del equipo de "Enter Comunicación", dirigido por Pablo Pérez Paladino, se realizó con el objetivo de "identificar menciones relevantes, contabilizar sus repeticiones y captar el sentimiento digital".
La discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad capturó la atención de la opinión pública en mayor medida que el debate sobre las jubilaciones. El rechazo al veto presidencial en este tema generó más de 40,000 menciones y la participación de alrededor de 30,000 usuarios únicos, según el informe. Este resultado se atribuye tanto a la carga social del tema como al significado político del triunfo opositor.
La conversación digital también se vio alimentada por la controversia en torno al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la figura de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, quienes estuvieron en el centro de un escándalo relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de la agencia.
Figuras destacadas en el debate digital
Entre los legisladores, Marcela Pagano acaparó la atención al dar quórum para el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que generó un debate intenso sobre su rol dentro del oficialismo. También resaltaron Martín Menem, en su rol de presidente de la Cámara, María Eugenia Vidal, cuya abstención generó controversia, y Julia Strada, cuyo discurso tuvo gran repercusión en el ecosistema digital.
El análisis del sentimiento en redes sociales reveló contrastes significativos. Myriam Bregman e Itai Hagman fueron los legisladores con mayor proporción de comentarios positivos, mientras que Marcela Pagano concentró un alto nivel de menciones negativas debido a su decisión de dar quórum.
Escándalo en la Andis
La filtración de audios atribuidos al ex director de la Andis, Diego Spagnuolo, desató una crisis que involucró acusaciones de cobro de coimas y menciones directas a Karina Milei. El Gobierno nacional respondió con la intervención de la Andis y la remoción de Spagnuolo, para buscar transparentar la gestión y controlar el daño político.
En tanto que Karina Milei se convirtió en el foco principal de la conversación digital en torno al caso Andis, al acumular más de 30,000 menciones y un alto nivel de negatividad. Su nombre quedó asociado a términos como "coimas" y "corrupción", lo que evidenció el impacto del escándalo en la opinión pública digital.
La intensa sesión en el Congreso y los eventos relacionados con la Andis desataron un amplio debate en las redes sociales, y dejó al descubierto las tensiones políticas y las demandas sociales urgentes.