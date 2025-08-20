En Diputados, el Gobierno logró blindar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

El Gobierno de Javier Milei logró este miércoles en la Cámara de Diputados convalidar el veto presidencial a la ley que disponía un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, además de la suba del bono de $70.000 a $110.000.
La votación finalizó con 160 votos a favor del proyecto original impulsado por la oposición y 83 en contra. Sin embargo, las seis abstenciones resultaron determinantes: al estar presentes en el recinto, elevaron el umbral necesario para alcanzar los dos tercios, lo que terminó favoreciendo al oficialismo.
En contra del veto votaron Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR.
Del otro lado, La Libertad Avanza y el PRO se mantuvieron unidos, junto a otro grupo de radicales, para blindar la decisión presidencial.
Antes de la votación sobre jubilaciones, la oposición había conseguido un triunfo con 172 votos a favor y 73 en contra, al anular el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora deberá ser ratificada en el Senado con la misma mayoría especial.
El peso de las abstenciones y ausencias
Las abstenciones que terminaron inclinando la balanza fueron las de María Eugenia Vidal, cuatro diputados misioneros de Innovación Federal y la entrerriana Marcela Antola. Para revertir el veto hacían falta 166 votos afirmativos, por lo que esas posturas fueron decisivas.
También incidieron las ocho ausencias registradas en la sesión: Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Tanya Bertoldi y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria); Agustín Domingo (Innovación Federal); Gerardo González y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza); y Silvia Lospennato (PRO). Todas ellas terminaron beneficiando al oficialismo.