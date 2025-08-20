Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El gobierno de Javier Milei sufrió un duro golpe luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, frente a 73 rechazos de los libertarios y sus aliados. Hubo además 2 abstenciones.