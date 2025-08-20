Secciones
Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, frente a 73 rechazos de los libertarios y sus aliados. Ahora deberá ser tratado por el Senado.

Hace 25 Min

El gobierno de Javier Milei sufrió un duro golpe luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, frente a 73 rechazos de los libertarios y sus aliados. Hubo además 2 abstenciones.

La norma, que actualiza los aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político. Sin embargo, la Casa Rosada decidió vetarla alegando su alto costo fiscal.

Pocas horas antes del inicio de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de redes sociales que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, indicó Adorni. La maniobra buscaba debilitar la mayoría opositora, pero no tuvo el efecto deseado.

Al comenzar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó que la oposición debía reunir dos tercios de los votos para habilitar el debate de cada veto y, posteriormente, alcanzar nuevamente esa mayoría para rechazarlos.

Finalmente, la oposición logró los dos tercios requeridos, generando alarma en el bloque libertario, que evidenció que antiguos aliados no estaban dispuestos a actuar en conjunto con ellos.

Votos clave que definieron la jornada

Dos diputados del MID, Óscar Zago y Eduardo Falcone, habilitaron la votación tal como habían anticipado. Zago, exjefe del bloque LLA al inicio del gobierno de Milei, había sido desplazado por tensiones con Martín Menem.

Por su parte, el PRO aportó cuatro votos afirmativos a pesar del acuerdo electoral en CABA y la provincia de Buenos Aires. Los legisladores larretistas que contribuyeron fueron Héctor Baldassi, Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero.

El bloque Innovación Federal, alineado con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, sumó otra media docena de votos clave, dejando nuevamente en evidencia las tensiones con las provincias respecto al reparto de fondos y el armado electoral impulsado por Karina Milei.

