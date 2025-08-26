Martín Rappallini, en Tucumán: la UIA pone el foco en la presión fiscal

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, llega a Tucumán este martes y tiene previsto encuentros y un almuerzo a lo largo del día. Entre las reuniones, visitará la Casa de Gobierno para dialogar con el gobernador Osvaldo Jaldo sobre la situación actual de las industrias de la provincia y del empleo. No obstante, también arriba con demandas relacionadas con la presión fiscal, tanto en provincias como a nivel nacional.
El titular de la central empresarial pisa suelo tucumano en el marco de una gira por el interior del país para interiorizarse del escenario de la industria local, aunque reconoce el impacto del plan macroeconómico y antiinflacionario del gobierno de Javier Milei en la actividad, sobre todo, en la cadena textil –indumentaria y calzados- y en el sector metalmecánico, como principales referencias.
“Viene ahora una agenda microeconómica porque hay preocupación por el nivel de actividad y otros factores, como el empleo (despidos) y el aumento de costos. Estamos planteando el problema del ‘costo argentino’, ya que, cuando uno frena la inflación, afloran los problemas estructurales que estaban ocultos”, expresó.
El titular de la UIA destacó la heterogeneidad de la industria nacional. Mientras hubo rebotes en la minería, la energía y en bienes durables, como automóviles y motos, se registraron caídas muy fuertes en otros segmentos: textil, el calzado y metalmecánico, autopartes y en algunos segmentos de consumo masivo.
El dirigente hizo hincapié en que había necesidad de “entrar en un proceso de ordenamiento macroeconómico”, al indicar que “en una economía inflacionaria no hay ahorro, no hay crédito”. “Todos los países del mundo van ordenando sus economías. Argentina era uno de los pocos, junto con Venezuela, que teníamos los niveles de inflación (altos), como sucedió en los últimos años”, subrayó. De todas formas, insistió en que, “cuando se ordena la casa, empiezan a aparecer todos los problemas”. “Realmente son muy importantes”, remarcó.
Brutalidad
Rappallini manifestó que los impuestos representan un 46% de los costos de los bienes industriales, y que luego esto se traducen en precios. Afirmó que este porcentaje es una “brutalidad”.
“La industria nacional quiere competir y adaptarse a esta nueva etapa, pero al mismo tiempo está pidiendo igualdad de condiciones”, indicó el dirigente, quien comparó este contexto con el fútbol: “Es como salir a jugar con una mochila de piedra”.
En esa línea, apuntó: “Cuando se aplican impuestos municipales, provinciales y nacionales, lo que se hace es quitarles a las empresas la posibilidad de ser competitivas. Estamos planteando a los municipios y a las provincias que, para que la Argentina tenga una industria competitiva, todos deben hacer un esfuerzo y que las empresas no carguen con el peso tan fuerte del Estado”.