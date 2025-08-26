Martín Rappallini, en Tucumán: la UIA pone el foco en la presión fiscal

El dirigente hizo hincapié en que había necesidad de “entrar en un proceso de ordenamiento macroeconómico”, al indicar que “en una economía inflacionaria no hay ahorro, no hay crédito”. “Todos los países del mundo van ordenando sus economías. Argentina era uno de los pocos, junto con Venezuela, que teníamos los niveles de inflación (altos), como sucedió en los últimos años”, subrayó. De todas formas, insistió en que, “cuando se ordena la casa, empiezan a aparecer todos los problemas”. “Realmente son muy importantes”, remarcó.