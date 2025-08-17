La industria acumuló cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de 2007

El sector de alimentos y bebidas, que representa un 25% del índice general, fue el que más contribuyó al retroceso. La baja del 0,7% se explicó por la menor elaboración de bebidas como gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos, sidras y espirituosas. Ese descenso no logró ser compensado por los aumentos en la molienda de oleaginosas, ni en la producción de azúcar, confitería y chocolates.