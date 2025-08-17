 La industria acumuló cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de 2007
Secciones
EconomíaNoticias económicas

La industria acumuló cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de 2007

Según un informe privado, la actividad mermó un 2,1% entre marzo y junio.

Refinación del petróleo.
Hace 2 Hs

Un informe reciente, elaborado a partir de datos del Indec y FIEL, reveló que la actividad industrial retrocedió un 2,1% entre marzo y junio, y encadenó su cuarto mes consecutivo en baja, alcanzando un nivel comparable al registrado en septiembre de 2007.

El estudio fue realizado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), dependiente de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Según el relevamiento, la industria venía mostrando signos de recuperación entre abril de 2024 y febrero de 2025, con un repunte acumulado del 9%. Sin embargo, a partir de marzo, la tendencia se revirtió y el crecimiento interanual se moderó al 4%.

“El sector ha mostrado dificultades en mantener la tendencia creciente”, señaló el informe, que además destacó que la producción actual se encuentra un 13% por debajo del pico histórico alcanzado en noviembre de 2011.

El Cicec señaló que este freno en la recuperación industrial ocurre en un contexto macroeconómico más ordenado, con cuentas fiscales en mejor equilibrio y un proceso de desinflación en curso. No obstante, advirtió que la volatilidad en las tasas de interés y el tipo de cambio impactaron negativamente sobre la economía real, y especialmente sobre la industria manufacturera.

El informe apuntó directamente al nuevo régimen cambiario implementado en abril: “El esquema de flotación entre bandas supuso un aumento en el tipo de cambio que encareció el costo de los insumos, lo cual se tradujo en un freno en los niveles de actividad industrial”.

Sectores más afectados

De los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), 12 mostraron caídas entre marzo y junio. Los más golpeados fueron:

- Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,4%

- Productos textiles: -7,4%

- Maquinaria y equipo: -6,9%

En cambio, algunos rubros registraron alzas, como minerales no metálicos (+6,6%), refinación de petróleo (+1,6%) y productos de caucho y plástico (+0,6%).

El sector de alimentos y bebidas, que representa un 25% del índice general, fue el que más contribuyó al retroceso. La baja del 0,7% se explicó por la menor elaboración de bebidas como gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos, sidras y espirituosas. Ese descenso no logró ser compensado por los aumentos en la molienda de oleaginosas, ni en la producción de azúcar, confitería y chocolates.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosSanta FeArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Criptomonedas hoy: Bitcoin supera los U$S124.000 y Ethereum no frena su avance

Criptomonedas hoy: Bitcoin supera los U$S124.000 y Ethereum no frena su avance

Según un relevamiento, el 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo por la crisis económica

Según un relevamiento, el 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo por la crisis económica

Tucumán amplía plazos de pago para evitar embargos y aliviar al sector privado

Tucumán amplía plazos de pago para evitar embargos y aliviar al sector privado

Así repercute la crisis económica en Córdoba: la mitad de los hogares retrasó la merienda y eliminó la cena por no poder comprar alimentos

Así repercute la crisis económica en Córdoba: la mitad de los hogares retrasó la merienda y eliminó la cena por no poder comprar alimentos

Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?
2

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
3

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?
4

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

La incierta muerte del PRO
5

La incierta muerte del PRO

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular
6

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Más Noticias
Dato inédito en la zafra 2025: el precio del azúcar en Argentina es inferior al de Brasil

Dato inédito en la zafra 2025: el precio del azúcar en Argentina es inferior al de Brasil

Día del Niño, sin impacto en el consumo: las ventas cayeron pese a las promociones

Día del Niño, sin impacto en el consumo: las ventas cayeron pese a las promociones

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

La melodía de Joaco

La melodía de Joaco

El rol de los ingenieros para el agro

El rol de los ingenieros para el agro

Comentarios