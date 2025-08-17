La industria acumuló cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de 2007

Un informe reciente, elaborado a partir de datos del Indec y FIEL, reveló que la actividad industrial retrocedió un 2,1% entre marzo y junio, y encadenó su cuarto mes consecutivo en baja, alcanzando un nivel comparable al registrado en septiembre de 2007.
El estudio fue realizado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), dependiente de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Según el relevamiento, la industria venía mostrando signos de recuperación entre abril de 2024 y febrero de 2025, con un repunte acumulado del 9%. Sin embargo, a partir de marzo, la tendencia se revirtió y el crecimiento interanual se moderó al 4%.
“El sector ha mostrado dificultades en mantener la tendencia creciente”, señaló el informe, que además destacó que la producción actual se encuentra un 13% por debajo del pico histórico alcanzado en noviembre de 2011.
El Cicec señaló que este freno en la recuperación industrial ocurre en un contexto macroeconómico más ordenado, con cuentas fiscales en mejor equilibrio y un proceso de desinflación en curso. No obstante, advirtió que la volatilidad en las tasas de interés y el tipo de cambio impactaron negativamente sobre la economía real, y especialmente sobre la industria manufacturera.
El informe apuntó directamente al nuevo régimen cambiario implementado en abril: “El esquema de flotación entre bandas supuso un aumento en el tipo de cambio que encareció el costo de los insumos, lo cual se tradujo en un freno en los niveles de actividad industrial”.
Sectores más afectados
De los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), 12 mostraron caídas entre marzo y junio. Los más golpeados fueron:
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,4%
- Productos textiles: -7,4%
- Maquinaria y equipo: -6,9%
En cambio, algunos rubros registraron alzas, como minerales no metálicos (+6,6%), refinación de petróleo (+1,6%) y productos de caucho y plástico (+0,6%).
El sector de alimentos y bebidas, que representa un 25% del índice general, fue el que más contribuyó al retroceso. La baja del 0,7% se explicó por la menor elaboración de bebidas como gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos, sidras y espirituosas. Ese descenso no logró ser compensado por los aumentos en la molienda de oleaginosas, ni en la producción de azúcar, confitería y chocolates.