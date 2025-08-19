Secciones
El presidente de la UIA visitará Tucumán en un contexto complicado para la industria provincial

Rappallini tiene previsto reunirse la próxima semana con Osvaldo Jaldo y directivos de la Unión Industrial de Tucumán, en el marco de una gira por el interior del país.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, llegará la próxima semana a Tucumán como parte de la gira federal que la entidad está desarrollando en distintas provincias del país.

La agenda en la provincia se desarrollará el martes 26 e incluirá encuentros con el gobernador Osvaldo Jaldo y con el presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, según adelantaron fuentes de la central empresarial.

Durante las reuniones, se abordarán los principales desafíos que enfrenta el entramado industrial tucumano, en un contexto nacional complejo para las empresas del sector, marcado por la caída de la producción y del consumo interno. 

El titular de la UIA arribará a Tucumán durante la semana de suspensión de la producción en la planta de Scania, en Colombres, y en medio de la crisis que atraviesa el sector textil y otras empresas radicadas en la provincia.

Además, Rappallini y la comitiva de la UIA se trasladarán también a Jujuy, donde tienen previsto recorrer las instalaciones del grupo Ledesma y mantener un encuentro con el gobernador Carlos Sadir.

Decálogo

La gira se encarará en la antesala del Día de la Industria, que se celebrará oficialmente en Córdoba. En ese acto, la UIA presentará el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, un documento que reúne los consensos alcanzados entre cámaras sectoriales y uniones industriales de todo el país, con propuestas enfocadas en una agenda común de desarrollo.

Entre los ejes principales del decálogo se destacan la necesidad de avanzar en una reforma tributaria, la modernización del sistema laboral y la mejora en infraestructura para potenciar la competitividad industrial.

