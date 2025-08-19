El presidente de la UIA visitará Tucumán en un contexto complicado para la industria provincial

Decálogo

La gira se encarará en la antesala del Día de la Industria, que se celebrará oficialmente en Córdoba. En ese acto, la UIA presentará el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, un documento que reúne los consensos alcanzados entre cámaras sectoriales y uniones industriales de todo el país, con propuestas enfocadas en una agenda común de desarrollo.