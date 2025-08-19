Secciones
La UIA quiere presentar un decálogo de propuestas a Milei en el "Día de la Industria"

La celebración, que tradicionalmente se lleva a cabo en Buenos Aires, se trasladará este año a Córdoba, en un gesto que busca promover una agenda federal.

La Unión Industrial Argentina (UIA) espera la confirmación de la asistencia del presidente Javier Milei al "Día de la Industria", que se celebrará el 2 de septiembre en Córdoba. El encuentro, organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en su 17º Coloquio, servirá de plataforma para presentar un decálogo de propuestas destinadas a impulsar la actividad fabril.

La celebración, que tradicionalmente se lleva a cabo en Buenos Aires, se trasladará este año a Córdoba, en un gesto que busca promover una agenda federal. El encuentro se producirá en un escenario marcado por las próximas elecciones legislativas y las preocupaciones del sector industrial en relación a la caída de la actividad, la presión fiscal y el aumento de las importaciones.

La reforma laboral

Martín Rappallini, presidente de la UIA, buscará equilibrar estas preocupaciones con la necesidad de avanzar en una agenda común con el Gobierno, que incluya la reforma laboral y la reducción de la presión fiscal. Sin embargo, la reciente decisión del gobierno de cerrar la Secretaría de Industria y la Secretaría Pymes ha generado cierta inquietud en el sector.

Uno de los puntos de coincidencia entre el Gobierno y los industriales es la necesidad de una reforma fiscal. Rappallini intentará convencer a gobernadores e intendentes sobre la importancia de reducir impuestos como Ingresos Brutos y tasas municipales.

En el marco del Coloquio Industrial, Rappallini presentará el "Decálogo del Nuevo Contrato Productivo", que incluirá propuestas para impulsar la actividad fabril, basadas en la premisa de que las políticas industriales están resurgiendo a nivel mundial.

Tras el encuentro en Córdoba, Rappallini tiene previsto visitar al gobernador de Neuquén, Rolando Figuora, para abordar temas relacionados con el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta.

