Vacantes en el Poder Judicial: la Legislatura aprobó la designación de siete jueces

Las designaciones en el Poder Judicial

De este modo, recibieron acuerdo legislativo Gabriela Marta Soledad Argañaraz como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones de la V Nominación; Silvia Karina Lescano De Francesco como vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Familia y Sucesiones; Ramón Agustín Vidal como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación; y Sandra Marcela Acosta (VII Nominación) como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones, en el Centro Judicial Capital.