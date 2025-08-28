Secciones
Política

Vacantes en el Poder Judicial: la Legislatura aprobó la designación de siete jueces

Los nombres de los postulantes habían sido elevados al Poder Legislativo en junio pasado.

FOTO Gentileza Prensa de la Legislatura. FOTO Gentileza Prensa de la Legislatura.
Hace 1 Hs

La Legislatura aprobó hoy los siete pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. La votación busca fortalecer la estructura del Poder Judicial y cubrir las vacantes existentes en los fueros Civil y de Familia, al responde a una demanda concreta en distintos centros judiciales.

La sesión tuvo como eje central el tratamiento de los pliegos, cuyos postulantes fueron previamente evaluados por la Comisión de Peticiones y Acuerdos, encabezada por la legisladora Carolina Vargas Aignasse en los fueros Civil y de Familia en diversos centros judiciales de la provincia.

Los nombres de los postulantes habían sido elevados a la Legislatura en junio pasado. La selección se basó en informes de las instituciones pertinentes y en las ternas elaboradas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

Las designaciones en el Poder Judicial

De este modo, recibieron acuerdo legislativo Gabriela Marta Soledad Argañaraz como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones de la V Nominación; Silvia Karina Lescano De Francesco como vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Familia y Sucesiones; Ramón Agustín Vidal como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación; y Sandra Marcela Acosta (VII Nominación) como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones, en el Centro Judicial Capital. 

En el Centro Judicial Concepción fueron designadas Valeria Susana Castillo y Luciana Eleas como vocales de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común, mientras que en el Centro Judicial Monteros fue nombrada Mabel Elizabeth Moreira como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones.

La legisladora Vargas Aignasse destacó la importancia de estas designaciones. “Siete nuevos magistrados que no solo van a desempeñarse en Capital, sino también en el sur de la provincia. Son profesionales muy preparados para el ejercicio de la función en un área clave como es la de Familia”, afirmó.

Además, Vargas Aignasse explicó que el proceso de cobertura de vacantes continuará de acuerdo a criterios de productividad y necesidad: “Hoy se evalúa dónde es más urgente cubrir un cargo en función de la litigiosidad de cada lugar. El Poder Judicial también se está reorganizando con la implementación de las oficinas de gestión asociada, lo que permite una mayor eficiencia en la administración de justicia”, precisó.

Temas TucumánPoder Judicial de TucumánHonorable Legislatura de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Legislatura busca aprobar beneficios fiscales para empresas que generen empleo en Tucumán

La Legislatura busca aprobar beneficios fiscales para empresas que generen empleo en Tucumán

Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
2

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
3

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
5

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
6

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Más Noticias
Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Elisa Carrió, sobre los audios: Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro

Elisa Carrió, sobre los audios: "Karina Milei es la cajera y el personaje más oscuro"

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Caso Andis: filtraron nuevos audios contra Javir Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem

Caso Andis: filtraron nuevos audios contra Javir Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

Comentarios