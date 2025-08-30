Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

El test de personalidad creado por el psiquiatra suizo Hermann Rorschach en 1921 tenía un funcionamiento tan sencillo como intrigante. El procedimiento consistía en mostrar al paciente una lámina con manchas simétricas y pedirle que describiera lo que veía. Para algunos, la figura podía parecer una mariposa; para otros, evocaba a una pareja abrazada o incluso una escena cargada de violencia. Esa diversidad de interpretaciones fue el centro de su atractivo y, al mismo tiempo, de las críticas sobre su validez científica.