Dormir de costado: qué revela esta postura sobre la personalidad y la salud, según especialistas

Dormir de costado es una de las posiciones más comunes y también una de las más recomendadas para lograr un buen descanso nocturno. Desde el campo de la psicología y la medicina, distintos especialistas dieron a conocer qué significa elegir esta postura, cómo se vincula con la personalidad y cuáles son sus beneficios para la salud.
El coordinador del Instituto del Sueño del Reino Unido, Chris Idzikowsky, reveló qué interpretaciones se asocian a quienes eligen acostarse de un lado y cómo esto influye en su identidad. En el sitio Sleep Foundation, el experto describió al menos tres posiciones frecuentes:
- Tronco: dormir de un lado con brazos y piernas extendidos, manteniendo el cuerpo rígido. Según Idzikowsky, quienes la adoptan suelen ser personas sociables, que disfrutan de la compañía y participan activamente en grupos.
- Posición fetal: quienes duermen de esta manera proyectan una imagen de confianza y fortaleza social, aunque en lo profundo son personas sensibles.
- Orador: similar a la postura del tronco, pero con los brazos extendidos hacia adelante. Estas personas tienden a ser más extrovertidas y comunicativas.
Beneficios de dormir de costado
Más allá de las interpretaciones sobre la personalidad, especialistas de Mayo Clinic resaltaron que dormir de costado tiene múltiples ventajas para la salud. Esta postura favorece una mejor alineación de la columna vertebral y puede ayudar a reducir problemas como el ronquido y el reflujo ácido.
Además, destacaron que adoptar esta posición puede contribuir de manera significativa a mejorar la calidad del descanso. También es especialmente recomendable para mujeres embarazadas, ya que reduce la presión sobre los órganos y favorece una circulación sanguínea saludable.