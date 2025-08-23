Test de personalidad: la forma en la que agarres la taza revelará tus defectos y virtudes más sobresalientes

Parte de tu debilidad se sustenta en el hecho de que, a veces, bajo la presión de las emociones y el temor a no cometer un error, tu precaución razonable se convierte en una aprehensión poco saludable que te impide pensar objetivamente y te priva de muchas alegrías y oportunidades prometedoras. Confiar en los argumentos y los hechos es bueno, pero al menos, de vez en cuando, permítete escuchar y seguir la voz de tu intuición.