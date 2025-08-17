¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

En la dinámica del test psicológico el evaluador muestra las diez tarjetas, en orden, y el participante describe qué ve en cada una, explicando en qué se basó para dar esa respuesta. La interpretación no se centra únicamente en las figuras percibidas, sino en el enfoque global de la percepción, el tiempo de respuesta y la riqueza de detalles. “El objetivo es interpretar la estructura de la personalidad del participante en términos de factores como la emocionalidad, el estilo cognitivo, la creatividad, el control de los impulsos y varios patrones defensivos”, señala el diccionario de la Asociación Estadounidense de Psicología.