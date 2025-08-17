¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

En los procesos de selección de personal, los candidatos suelen enfrentarse a diferentes evaluaciones: desde pruebas de conocimientos técnicos hasta tests psicotécnicos de inteligencia y evaluaciones de personalidad. Entre estas últimas, una de las más reconocidas es el test de Rorschach, un método proyectivo basado en la interpretación de diez láminas con manchas de tinta que busca explorar la estructura profunda de la personalidad.
Aunque su uso más habitual se da en entornos clínicos, el test de Rorschach también ha encontrado un espacio en el ámbito judicial, donde se emplea en peritajes, y en procesos de selección de personal, especialmente para entrevistas laborales orientadas a cubrir puestos directivos o que requieren habilidades específicas. En psicología lo llaman el escáner a nivel emocional del sujeto. Es una de las pruebas que más información aporta sobre la personalidad.
La prueba fue publicada por primera vez en 1921 por su creador, el psiquiatra y psicoanalista suizo Hermann Rorschach, un seguidor de Sigmund Freud y hábil dibujante, que pasó cuatro años practicando con pacientes antes de desarrollar un sistema para codificar las interpretaciones. Su hipótesis era que lo que una persona ve en las manchas es tan revelador como la forma en que lo explica.
Tras la muerte de Rorschach en 1922, el método se difundió a nivel mundial y, más de un siglo después, continúa vigente. Aunque algunos críticos lo califican de pseudociencia, otros lo defienden como una herramienta diagnóstica compleja que permite analizar cientos de variables relacionadas con la personalidad. En 2013, la Asociación Estadounidense de Psicología respaldó su utilidad para detectar trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.
En la dinámica del test psicológico el evaluador muestra las diez tarjetas, en orden, y el participante describe qué ve en cada una, explicando en qué se basó para dar esa respuesta. La interpretación no se centra únicamente en las figuras percibidas, sino en el enfoque global de la percepción, el tiempo de respuesta y la riqueza de detalles. “El objetivo es interpretar la estructura de la personalidad del participante en términos de factores como la emocionalidad, el estilo cognitivo, la creatividad, el control de los impulsos y varios patrones defensivos”, señala el diccionario de la Asociación Estadounidense de Psicología.
La prueba puede completarse en unos 45 minutos, aunque no hay un tiempo límite. Un retraso en las respuestas podría indicar inseguridad; una rapidez excesiva, impulsividad. Una vez concluida, el especialista analiza el conjunto de láminas, codificando variables como la percepción de movimiento, color, textura, forma o sombreado. No existen respuestas correctas o incorrectas, pero cuanto más te alejas de las respuestas populares o de la realidad, más posibilidades hay de que exista una problemática.
En el contexto de entrevistas laborales, esta prueba se utiliza como complemento para obtener un perfil psicológico más preciso del candidato, especialmente en posiciones que requieren alto manejo del estrés, liderazgo o toma de decisiones bajo presión. Aunque no es determinante por sí sola, su aporte radica en revelar rasgos profundos que pueden no surgir en otros tipos de evaluaciones.