Test de personalidad: elige un reloj y descubre tu nivel de estrés actual

Un desafío que se volvió viral en las redes sociales y sorprende por sus resultados.

Hace 30 Min

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales te ayudará a entender de qué manera el estrés afecta tu rutina y cómo podés manejarlo de forma eficiente. Cabe señalar que es un desafío que no goza de evidencia científica, pero es elegido por cientos de usuarios por su dinamismo.

Para participar, lo que tenés que hacer es observar la imagen principal y elegir uno de los tres relojes que se muestran, el que más sea de tu agrado. Acto seguido, aprenderás nuevas cosas de tu personalidad.

Elegí una de las tres opciones

Los resultados del test

Imagen 1: reloj lujoso de números romanos

Si el reloj que más llama tu atención es un reloj lujoso de números romanos, esto indica que sos una persona que puede predecir qué te generará estrés y estás preparado cuando el problema llegue a tu vida. Intentas planificar todo con anticipación para disminuir la ansiedad y así abordar los desafíos con mayor calma y eficacia.

Desarrollar una rutina organizada te permitirá tener un mayor control sobre tus actividades diarias, lo que contribuirá a reducir la sensación de incertidumbre. Al anticipar posibles obstáculos y preparar soluciones con tiempo, estarás mejor equipado para manejar cualquier situación que se presente, manteniendo tu bienestar emocional y mental.

Imagen 2: reloj clásico de agujas

Elegir un reloj clásico de agujas con números grandes significa que mantenes tu ansiedad bajo control al pensar en las cosas positivas que te rodean. Reconoces el valor de tus familiares y amigos, quienes no solo son tu mejor compañía, sino también quienes te brindan apoyo incondicional y te ayudan a salir adelante en momentos difíciles.

Su presencia y afecto son un bálsamo para tu bienestar emocional, fortaleciendo tus recursos internos y dándote la fuerza necesaria para afrontar cualquier desafío que se presente en tu camino. Esta conexión con tus seres queridos te permite enfrentar el estrés de manera más saludable y efectiva.

Imagen 3: reloj deportivo

Si el reloj deportivo es el que más te atrae, este test de personalidad indica que algunas tareas pueden causar nervios, pero si las dividís en partes más pequeñas, podrás resolverlas con mayor facilidad. Esta estrategia te permite abordar los desafíos de manera más manejable y te ayuda a mantener la calma mientras trabajas hacia tus objetivos.

Al descomponer las tareas en pasos más simples, te permites avanzar de manera progresiva y sentirte más seguro en el proceso. Además, al ver tu progreso paso a paso, aumenta tu confianza en tus habilidades y en tu capacidad para superar los obstáculos que se presenten.

