Escuchá las cinco claves de la semana: agenda deportiva, una semana difícil para el Gobierno y el final de un juicio histórico

El verano adelantado en Tucumán: la provincia que disfruta del calor a fines de agosto

El invierno se siente cada vez menos. La última semana de agosto en Tucumán será casi primaveral, con temperaturas máximas que llegarían a los 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana calurosa, con mínimas de 4 grados y máximas de 27. La mañana de este lunes comenzó fría, con cielo despejado con humo y una temperatura mínima de 7 grados. Se esperan tardes soleadas y el termómetro marcaría hasta 25 grados. Estas condiciones del tiempo se mantendrían durante el martes, el miércoles, el jueves y el viernes: días soleados con temperaturas que irían de los 4 a los 27 grados.