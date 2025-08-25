Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Godoy Cruz-Vélez, Belgrano-Central Córdoba y Estudiantes-Aldosivi completan la fecha del Clausura.

PARADA DIFÍCIL. San Martín intentará conseguir un buen resultado en su visita a Floresta, un rival que no pierde desde febrero como local. PARADA DIFÍCIL. San Martín intentará conseguir un buen resultado en su visita a Floresta, un rival que no pierde desde febrero como local. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

US Open

12: Ronda 1 (ESPN 2 y ESPN 3)

12: Ronda 1 (ESPN 2 y ESPN 3)

Serie A

13.30: Udinese-Hellas Verona (ESPN 4)

15.45: Inter-Torino (ESPN 3)

Liga de España

14.30: Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano (DSports+)

16.30: Sevilla-Getafe (ESPN 4)

Liga Profesional Argentina

15: Deportivo Riestra-Sarmiento (J) (TNT Sports)

17: Godoy Cruz-Vélez (ESPN Premium)

19: Belgrano-Central Córdoba (ESPN Premium)

19.15: Estudiantes-Aldosivi (TNT Sports)

21.15: Lanús-River (ESPN Premium)

Premier League

16: Newcastle-Liverpool (Disney +)

Americup

16.10: Panamá-Venezuela (DSports 2)

18.40: Argentina-Colombia (DSports 2)

21.40: República Dominicana-Nicaragua (DSports 2)

23.59: Canadá-Puerto Rico (DSports 2)

MLB (Major League Baseball)

20: Philadelphia Phillies-New York Mets (ESPN 4)

22.30: San Diego Padres-Seattle Mariners (Disney +)

Primera Nacional

21.05: All Boys-San Martín (DSports)

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético All Boys de FlorestaClub Atlético BelgranoFC Internazionale MilanoPrimera NacionalLiga PremierAbierto de los Estados UnidosLiga de España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
3

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
5

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia
6

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Más Noticias
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Las vacantes vuelven a afectar el normal funcionamiento del Tribunal Oral Federal

Las vacantes vuelven a afectar el normal funcionamiento del Tribunal Oral Federal

Comentarios