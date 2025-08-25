Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

US Open
12: Ronda 1 (ESPN 2 y ESPN 3)
12: Ronda 1 (ESPN 2 y ESPN 3)
Serie A
13.30: Udinese-Hellas Verona (ESPN 4)
15.45: Inter-Torino (ESPN 3)
Liga de España
14.30: Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano (DSports+)
16.30: Sevilla-Getafe (ESPN 4)
Liga Profesional Argentina
15: Deportivo Riestra-Sarmiento (J) (TNT Sports)
17: Godoy Cruz-Vélez (ESPN Premium)
19: Belgrano-Central Córdoba (ESPN Premium)
19.15: Estudiantes-Aldosivi (TNT Sports)
21.15: Lanús-River (ESPN Premium)
Premier League
16: Newcastle-Liverpool (Disney +)
Americup
16.10: Panamá-Venezuela (DSports 2)
18.40: Argentina-Colombia (DSports 2)
21.40: República Dominicana-Nicaragua (DSports 2)
23.59: Canadá-Puerto Rico (DSports 2)
MLB (Major League Baseball)
20: Philadelphia Phillies-New York Mets (ESPN 4)
22.30: San Diego Padres-Seattle Mariners (Disney +)
Primera Nacional
21.05: All Boys-San Martín (DSports)