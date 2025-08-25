Secciones
Sociedad

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

Se espera una semana con tardes soledas y temperaturas máxima que llegarían a los 27 grados.

LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 2 Hs

La última semana de agosto en Tucumán será casi primaveral. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se viene una semana calurosa en el tramo final del invierno, con mínimas de 4 grados y máximas de 27.

La mañana de este lunes comenzó fría, con cielo despejado con humo y una temperatura mínima de 7 grados. La humedad fue del 45%. Los vientos fueron moderados del sector norte a 9 kilómetros por hora. El SMN indicó que se espera una tarde soleada y el termómetro marcaría hasta 25 grados.

Estas condiciones del tiempo se mantendrían durante el martes, el miércoles, el jueves y el viernes: días soleados con temperaturas que irían de los 4 a los 27 grados.

Recién el sábado podría ingresar un frente nuboso que provocaría lluvias durante la tarde y la noche.

