El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

La última semana de agosto en Tucumán será casi primaveral. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se viene una semana calurosa en el tramo final del invierno, con mínimas de 4 grados y máximas de 27.
La mañana de este lunes comenzó fría, con cielo despejado con humo y una temperatura mínima de 7 grados. La humedad fue del 45%. Los vientos fueron moderados del sector norte a 9 kilómetros por hora. El SMN indicó que se espera una tarde soleada y el termómetro marcaría hasta 25 grados.
Estas condiciones del tiempo se mantendrían durante el martes, el miércoles, el jueves y el viernes: días soleados con temperaturas que irían de los 4 a los 27 grados.
Recién el sábado podría ingresar un frente nuboso que provocaría lluvias durante la tarde y la noche.