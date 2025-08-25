Escuchá las cinco claves de la semana: agenda deportiva, días difíciles para el Gobierno y el final de un juicio histórico

Un resumen de las noticias más importantes: el veredicto en el "Caso Cerisola", el paro docente que impacta en la UNT, la agenda deportiva y cultural, y un calor especial para esta época del año.
El verano adelantado en Tucumán: la provincia que disfruta del calor a fines de agosto
El invierno se siente cada vez menos. La última semana de agosto en Tucumán será casi primaveral, con temperaturas máximas que llegarían a los 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana calurosa, con mínimas de 4 grados y máximas de 27. La mañana de este lunes comenzó fría, con cielo despejado con humo y una temperatura mínima de 7 grados. Se esperan tardes soleadas y el termómetro marcaría hasta 25 grados. Estas condiciones del tiempo se mantendrían durante el martes, el miércoles, el jueves y el viernes: días soleados con temperaturas que irían de los 4 a los 27 grados.
Explosión de audios en el Gobierno: la estrategia de la Casa Rosada para defenderse
La revelación de audios sobre pagos de sobreprecios expuso un supuesto circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis) y generó un fuerte temblor en el Gobierno nacional. Con la intención de mitigar el impacto, la Casa Rosada instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos. Mientras la Justicia avanza en la investigación, la oposición busca obtener respuestas en el Congreso.
Los investigadores deberán dar el primer paso para comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Diego Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. En materia política, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, visitará el Congreso para brindar un nuevo informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados, el miércoles.
El paro de docentes universitarios busca defender la educación pública
Un nuevo capítulo en la lucha por la educación pública se vive esta semana en Tucumán. Docentes universitarios y preuniversitarios, nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), convocan a un paro que tendrá impacto en facultades y escuelas de la UNT. El motivo es el rechazo al prometido veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el jueves pasado por el Senado.
El martes a las 17 protestarán en el Consejo Superior por la situación de ASUNT y el miércoles a la misma hora darán clases públicas en la Plaza Independencia. El conflicto se profundiza cada día más y el paro es una de las respuestas de los docentes para defender la educación pública, buscando proteger el financiamiento y la autonomía de las universidades frente a una situación de crisis que ya suma varias semanas.
El caso Cerisola llega a su fin con la posibilidad de un veredicto
Tras 15 meses de audiencias y la declaración de casi 60 testigos, el “Caso Cerisola” llega a su momento culmine. Los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl decidieron que este martes, desde las 9.30, los cuatro imputados en la causa por irregularidades en obras de la UNT con fondos mineros, Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino, tendrán la oportunidad, si lo desean, de decir sus últimas palabras.
El caso se remonta a 2010, cuando se denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Sin embargo, en enero de 2008, el exrector Cerisola firmó un acta que abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones.
La agenda que no podés perderte en el fútbol y el rugby
Si sos fanático del deporte, este fin de semana la agenda está llena de acción, con equipos tucumanos que se preparan para enfrentar fechas decisivas. San Martín de Tucumán, que se encuentra en el 3° puesto, jugará dos partidos este fin de semana. Este lunes visitará a All Boys y el domingo recibirá a Arsenal. Los partidos corresponden a las fechas 28 y 29 del torneo de Primera Nacional.
Los Pumas visitarán a Australia el sábado a las 13:30 por la tercera fecha del Rugby Championship. El partido se podrá ver en vivo desde la televisión y las plataformas de streaming. Atlético Tucumán visitará el lunes que viene a las 17 a Gimnasia por la fecha 7 del Torneo Clausura.
El texto y el audio de esta nota fueron elaborados con Inteligencia Artificial para vos en base a las notas publicadas por LA GACETA