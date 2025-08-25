Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Además, Menem destacó la rapidez con la que el Poder Ejecutivo actuó al separar a Spagnuolo de su cargo, y señaló que deberá dar explicaciones ante la justicia. Contrastó esta reacción con la de administraciones anteriores, aludiendo al kirchnerismo. "Nosotros no cuestionamos para nada el accionar de la justicia. Si tiene que actuar, que actúe y Spagnolo dará las explicaciones. Ya fue separado del cargo", insistió.