Secciones

Milei en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América: "Al Gobierno no le falta política, los del frente quieren romper todo"

Política

López Murphy le respondió a Martín Menem: “Qué poca memoria tenés”

“El gobierno de Carlos Saúl Menem fue estructuralmente corrupto", le dijo el diputado al titular de la Cámara de Diputados.

Ricardo López Murphy Ricardo López Murphy La Nación
Hace 1 Hs

El diputado nacional Ricardo López Murphy cuestionó duramente a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, luego de que éste defendiera la gestión de su tío y comparara las críticas actuales al Gobierno con ataques históricos a la familia riojana.

En declaraciones a A24, Martín Menem calificó como “una monumental operación” las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno de Javier Milei, tras la difusión de audios con grabaciones clandestinas atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Asimismo, sostuvo que los audios “aparecen a dos semanas de las elecciones” y reiteró su respaldo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”.

En ese contexto, el presidente de la Cámara baja recordó la gestión de su tío, Carlos Saúl Menem (1989-1999), y aseguró que “Argentina tuvo un sesgo de país normal, con algunos errores y problemas”. Además, se quejó de lo que llamó “un ataque permanente” contra su familia: “Siento que tienen un embarazo psicológico con los Menem”.

Las palabras generaron la respuesta de López Murphy, quien advirtió: “El gobierno de Carlos Saúl Menem fue estructuralmente corrupto. Qué poca memoria tenés, Martín. ¿O te olvidás del enriquecimiento de María Julia Alsogaray? ¿Tandanor? ¿La leche de Vicco? ¿La causa Siemens? Tal vez eras muy joven, pero el apellido Menem, para los viejos como yo, es el recuerdo de un gobierno que contribuyó y mucho a debilitar la transparencia de la República”.

El diputado liberal añadió: “Ojalá el gobierno de Milei no tenga la corrupción que vimos en el gobierno de tu tío. Ahora, a dar explicaciones de los audios de Spagnuolo a la Justicia. Y nosotros, los verdaderamente republicanos, los que siempre estuvimos en la misma vereda, los que nunca aceptaremos la corrupción, tenemos el colosal desafío de hacer una gran elección en octubre”.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Carlos MenemHonorable Cámara de Diputados de la NaciónRicardo López MurphyMartín MenemEduardo “Lule” Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Nuevas divisiones en el bloque libertario: se formó el bloque Coherencia en Diputados

Nuevas divisiones en el bloque libertario: se formó el bloque "Coherencia" en Diputados

Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
2

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Comentarios