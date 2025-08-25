López Murphy le respondió a Martín Menem: “Qué poca memoria tenés”

El diputado nacional Ricardo López Murphy cuestionó duramente a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, luego de que éste defendiera la gestión de su tío y comparara las críticas actuales al Gobierno con ataques históricos a la familia riojana.
En declaraciones a A24, Martín Menem calificó como “una monumental operación” las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno de Javier Milei, tras la difusión de audios con grabaciones clandestinas atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
Asimismo, sostuvo que los audios “aparecen a dos semanas de las elecciones” y reiteró su respaldo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”.
En ese contexto, el presidente de la Cámara baja recordó la gestión de su tío, Carlos Saúl Menem (1989-1999), y aseguró que “Argentina tuvo un sesgo de país normal, con algunos errores y problemas”. Además, se quejó de lo que llamó “un ataque permanente” contra su familia: “Siento que tienen un embarazo psicológico con los Menem”.
Las palabras generaron la respuesta de López Murphy, quien advirtió: “El gobierno de Carlos Saúl Menem fue estructuralmente corrupto. Qué poca memoria tenés, Martín. ¿O te olvidás del enriquecimiento de María Julia Alsogaray? ¿Tandanor? ¿La leche de Vicco? ¿La causa Siemens? Tal vez eras muy joven, pero el apellido Menem, para los viejos como yo, es el recuerdo de un gobierno que contribuyó y mucho a debilitar la transparencia de la República”.
El diputado liberal añadió: “Ojalá el gobierno de Milei no tenga la corrupción que vimos en el gobierno de tu tío. Ahora, a dar explicaciones de los audios de Spagnuolo a la Justicia. Y nosotros, los verdaderamente republicanos, los que siempre estuvimos en la misma vereda, los que nunca aceptaremos la corrupción, tenemos el colosal desafío de hacer una gran elección en octubre”.