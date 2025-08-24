Presuntas coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a un empresario de Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por presunto encubrimiento en la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida se tomó a pedido del fiscal Franco Picardi, quien sospecha que De Vincentis colaboró en la huida de Jonathan Simón Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, aún prófugo de la Justicia.