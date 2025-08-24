Secciones
Política

Presuntas coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a un empresario de Suizo Argentina

La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo, donde se denunciaban presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos.

Presuntas coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a un empresario de Suizo Argentina
Hace 1 Hs

El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por presunto encubrimiento en la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida se tomó a pedido del fiscal Franco Picardi, quien sospecha que De Vincentis colaboró en la huida de Jonathan Simón Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, aún prófugo de la Justicia.

La investigación por coimas en la ANDIS

La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denunciaban presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos. Los investigadores apuntan a una red de cobro de sobornos vinculada a la droguería Suizo Argentina SA, una de las principales proveedoras del Estado.

En los allanamientos autorizados por Casanello el viernes pasado se secuestraron celulares, documentos y sobres con dólares que podrían probar la existencia de acuerdos ilegales. Entre los implicados figuran Spagnuolo, Daniel Garbellini (exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS) y Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y accionista minoritario de la empresa.

La fuga de Jonathan Kovalivker y el rol de Nordelta

Según la hipótesis de la fiscalía, personal de seguridad del country Nordelta demoró a la Policía que intentaba allanar la vivienda de Jonathan Kovalivker, lo que habría permitido su escape. Por este motivo, el jefe de Seguridad Ariel De Vincentis fue citado a indagatoria para este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py.

Kovalivker es señalado como uno de los principales beneficiarios de contratos millonarios con el Estado. Además, mantiene un estrecho vínculo con el expresidente Mauricio Macri, con quien comparte partidos de pádel y reuniones en Nordelta.

Avances en las pericias

Los investigadores trabajan ahora en el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían contener pruebas de las supuestas maniobras. Hasta el momento, sólo Garbellini entregó la clave de desbloqueo de sus dispositivos; en cambio, ni Spagnuolo ni los hermanos Kovalivker colaboraron.

Entre las pruebas incautadas también figuran $266.000 dólares y $7 millones en efectivo hallados en poder de Jonathan Kovalivker al momento de ser interceptado por las fuerzas de seguridad.

Qué sigue en la causa por coimas en la ANDIS

La investigación se encuentra en etapa preliminar. El fiscal Picardi aún no definió la carátula del caso ni citó a declarar a todos los empresarios implicados, pero la expectativa está puesta en determinar si existieron contratos direccionados y pagos de sobornos en beneficio de la droguería Suizo Argentina.

Uno de los audios atribuidos a Spagnuolo describe cómo se pedían sobreprecios a proveedores:

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora vas a tener que poner el 8’”, denunciaba el exdirector de la ANDIS.

Mientras tanto, la Justicia mantiene un fuerte operativo de búsqueda para dar con Jonathan Kovalivker, quien continúa prófugo.

