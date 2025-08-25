Caen hasta 5% las acciones argentinas en medio del escándalo por los audios

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron fuertes caídas al inicio de la semana, arrastradas por la incertidumbre política generada tras la difusión de audios comprometedores que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los audios, que sugieren presuntos actos de corrupción, añadieron presión sumado a los desafíos económicos.