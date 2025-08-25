El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Menem expresó en X que nunca imaginó tener que desmentir lo que describió como una "burda operación política" del kirchnerismo, apoyada por algunos medios y periodistas, con el objetivo de dañar la imagen del Gobierno. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, remarcó.