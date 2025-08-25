Secciones
El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El funcionario nacional escribió en X que nunca imaginó tener que desmentir lo que denominó una "burda operación política" del kirchnerismo.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023. Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023.
Hace 1 Hs

Eduardo "Lule" Menem, Subsecretario de Gestión Institucional, rechazó las acusaciones que lo vinculan con un supuesto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En un comunicado, Menem negó cualquier implicación en las contrataciones del organismo y denunció una "operación política" orquestada por el kirchnerismo, al sugerir que las acusaciones tienen como objetivo influir en las próximas elecciones.

Menem expresó en X que nunca imaginó tener que desmentir lo que describió como una "burda operación política" del kirchnerismo, apoyada por algunos medios y periodistas, con el objetivo de dañar la imagen del Gobierno. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, remarcó.

El presidente Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldaron públicamente al funcionario, al replicar su comunicado en sus cuentas oficiales.

Negó su participación en las contrataciones

Menem negó cualquier vínculo con la Andis. Resaltó no haber tenido ninguna participación, formal o informal, en las contrataciones de la agencia. También aseguró no tener conocimiento de ninguna actividad ilícita en la Andis ni en ningún otro organismo estatal, y negó haber discutido asuntos relacionados con la agencia con los hermanos Milei.

El funcionario vinculó la filtración de los audios con la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Dijo que no es casualidad que estas maniobras aparezcan justo dos semanas antes de los comicios. Calificó al distrito como el "último reducto del kirchnerismo".

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Buenos AiresJavier Milei
Presuntas coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a un empresario de Suizo Argentina

Diputados del bloque que rompió con LLA apuntaron contra Karina Milei por el escándalo de los audios

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

Yerba Buena: con críticas, piden aplazar el debate del nuevo Código de Ordenamiento Urbano

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

