El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Eduardo "Lule" Menem, Subsecretario de Gestión Institucional, rechazó las acusaciones que lo vinculan con un supuesto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En un comunicado, Menem negó cualquier implicación en las contrataciones del organismo y denunció una "operación política" orquestada por el kirchnerismo, al sugerir que las acusaciones tienen como objetivo influir en las próximas elecciones.
Menem expresó en X que nunca imaginó tener que desmentir lo que describió como una "burda operación política" del kirchnerismo, apoyada por algunos medios y periodistas, con el objetivo de dañar la imagen del Gobierno. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, remarcó.
El presidente Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldaron públicamente al funcionario, al replicar su comunicado en sus cuentas oficiales.
Negó su participación en las contrataciones
Menem negó cualquier vínculo con la Andis. Resaltó no haber tenido ninguna participación, formal o informal, en las contrataciones de la agencia. También aseguró no tener conocimiento de ninguna actividad ilícita en la Andis ni en ningún otro organismo estatal, y negó haber discutido asuntos relacionados con la agencia con los hermanos Milei.
El funcionario vinculó la filtración de los audios con la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Dijo que no es casualidad que estas maniobras aparezcan justo dos semanas antes de los comicios. Calificó al distrito como el "último reducto del kirchnerismo".