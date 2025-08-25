Milei prepara viajes a EEUU y a España en septiembre en medio de los desafíos internos

En medio de una compleja situación política en Argentina, el presidente Javier Milei tiene previsto realizar viajes a Estados Unidos y España en septiembre. No obstante, estará de regreso en el país para las elecciones en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.
El 4 de septiembre, Milei viajará a Los Ángeles para asistir a una conferencia global organizada por Michael Milken, donde se reunirá con empresarios, fondos de inversión y banqueros internacionales. Además, se espera que Milei se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca y con empresarios hoteleros. También está la posibilidad de que asista a un espectáculo de Fátima Flórez, su ex pareja, aunque esto no está confirmado oficialmente.
Después de su visita a Estados Unidos, Milei regresará a Argentina para las elecciones provinciales. Posteriormente, viajará a España para participar en una cumbre organizada por el partido VOX, donde se reunirá con líderes de derecha como Marine Le Pen y Viktor Orbán. Se espera que Milei aproveche su visita a Madrid para reunirse con empresarios.
Finalmente, el presidente concluirá el mes con su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de septiembre. En este encuentro, los líderes mundiales abordarán temas como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, la seguridad y la salud global.