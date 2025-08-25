Milei prepara viajes a EEUU y a España en septiembre en medio de los desafíos internos

El 4 de septiembre, Milei viajará a Los Ángeles para asistir a una conferencia global organizada por Michael Milken, donde se reunirá con empresarios, fondos de inversión y banqueros internacionales. Además, se espera que Milei se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca y con empresarios hoteleros. También está la posibilidad de que asista a un espectáculo de Fátima Flórez, su ex pareja, aunque esto no está confirmado oficialmente.