El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

El gobernador y candidato a diputado por el oficialismo provincial encabezó un acto de campaña en El Cadillal, de cara a las elecciones de octubre.

Hace 41 Min

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, el gobernador y candidato a diputado nacional por el Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto con fuerte respaldo del movimiento sindical en el Complejo Polideportivo y Turístico del sindicato de trabajadores de edificios, Suterh, en El Cadillal.

La convocatoria reunió a la representación gremial, con la presencia de dirigentes y trabajadores de la CGT, Las 62 Organizaciones Peronistas, y gremios estatales y privados. Jaldo estuvo acompañado por los también candidatos Gladys Medina y Juan Manzur, junto con funcionarios provinciales y referentes políticos del oficialismo tucumano.

Durante su intervención, el mandatario destacó la unidad del espacio y reafirmó el compromiso con los trabajadores. En un tramo encendido de su discurso, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: “Y si quiere venir el león, que venga, lo vamos a atender aquí en Tucumán”.

El encuentro consolidó el respaldo del sindicalismo a la fórmula del oficialismo provincial, en una muestra de fuerza que busca proyectarse hacia los comicios de octubre.

"Desde el peronismo siempre supimos que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores, y por eso este respaldo nos llena de orgullo y nos compromete aún más a cuidar cada puesto de trabajo, acompañar a la industria, a la producción y a las pequeñas empresas que sostienen la economía de Tucumán", expresó Jaldo luego a través de las redes sociales.

"El Frente Tucumán Primero va a elecciones con un equipo unido y con la certeza de que el camino es con más empleo, más salud, más educación y más justicia social. Porque para nosotros, los trabajadores están primero y con ellos vamos a defender a Tucumán frente al ajuste", añadió.

