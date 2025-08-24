La droguería Suizo Argentina multiplicó contratos con el Estado durante el gobierno de Milei: de $3.900 millones a $108.000 millones

Crecimiento récord en licitaciones y contrataciones directas

El salto en los montos representa un incremento del 2.678%, muy superior a la inflación acumulada de ambos años, que según el Indec fue del 117,8% en 2024 y 17,3% hasta julio de 2025. La mayor parte de este aumento se explica por un contrato integral autorizado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, por $78.267 millones, destinado a la distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas con cadena de frío.