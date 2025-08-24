Secciones
La droguería Suizo Argentina multiplicó contratos con el Estado durante el gobierno de Milei: de $3.900 millones a $108.000 millones

La mayor parte de este aumento se explica por un contrato integral autorizado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

Hace 2 Hs

La empresa Suizo Argentina SA, mencionada en los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), experimentó un notable incremento en los contratos con el Estado entre 2024 y 2025, pasando de $3.898 millones a $108.299 millones, según datos oficiales publicados en Compr.Ar y relevados por el diario La Nación.

Crecimiento récord en licitaciones y contrataciones directas

El salto en los montos representa un incremento del 2.678%, muy superior a la inflación acumulada de ambos años, que según el Indec fue del 117,8% en 2024 y 17,3% hasta julio de 2025. La mayor parte de este aumento se explica por un contrato integral autorizado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, por $78.267 millones, destinado a la distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas con cadena de frío.

Fuentes oficiales señalaron que la contratación fue la única del sector farmacéutico en competir por el contrato, mientras otras empresas, como OCA, Correo Argentino y Andreani, quedaron fuera o recibieron adjudicaciones menores. Desde el ministerio destacaron que esta medida busca concentrar procesos y reducir costos en la logística sanitaria.

Otros contratos de Suizo Argentina

Además del contrato principal, la compañía obtuvo otras 33 licitaciones y adjudicaciones con organismos estatales, incluyendo la Armada, la Policía Federal, el Ejército, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y hospitales nacionales como el Profesor Alejandro Posadas y Baldomero Sommer.

Aunque los audios de Spagnuolo mencionan a Suizo Argentina en presuntos casos de coimas, las contrataciones detectadas en Compr.Ar no reflejan operaciones recientes a cargo de Andis. El organismo mantiene transparencia en sus adquisiciones y publica todas sus compras en el portal oficial.

Investigación judicial y allanamientos

En el marco de la investigación abierta por los audios, la Justicia allanó recientemente los domicilios de las autoridades de Suizo Argentina SA, incluyendo a Jonathan Kovalivker, gerente de la empresa asociada Log In Farma SRL, sin encontrarlo en el lugar. La pesquisa apunta a determinar si existieron irregularidades en las licitaciones y posibles vínculos con sobornos mencionados en los audios.

Según informó La Nación, hasta el momento la compañía no realizó comentarios oficiales sobre la evolución de los contratos durante el gobierno de Javier Milei.

