El Paseo de la Zamba evoca un encuentro patrio

Los participantes: escalas en cada esquina

El Paseo de la Zamba reunirá a las principales academias de baile folclórico de la provincia, que serán las encargadas de interpretar con su danza las composiciones elegidas en cada esquina del trayecto entre las plazas San Martín y Belgrano por calle Lavalle, desde las 16, con la intervención de agrupaciones gauchas tradicionalistas. Las piezas elegidas son “Al Jardín de la República”, “Zamba del grillo”, “Viene clareando” y la infaltable “Luna tucumana”. Entre muchas otras, anunciaron su participación las agrupaciones Raíces de mi Patria, Añoranza Tucumana, El Bagualero, Cuna de la Independencia, Santos Vega, Alegría y Danza, Huella Pampa, Bailarines del Alma, Luna Tortera, Lunita Tucumana, La Marrupeña, Inti Tisuj, El Porvenir, Aroma de Azahar, Mirai, Suelo Ancestral, Sonkko América, Mate y Folclore, El Guardamonte, La Donoza, Grito Verde y Pura Danza. También habrá música en vivo con Oscar Godoy, Vicente Mora, Mariano Jarjal, Julio Robles, José Costilla, Benjamín Zamorano, Melina Cabocota, Romina Barros y Jorge Giménez. La conducción del evento estará a cargo de Rody Acosta y Fabian Aballay. Como ocurre siempre, el evento se completa con la presencia espontánea de vecinos que se suman en los bailes.



