El Paseo de la Zamba evoca un encuentro patrio

Es una tradición anual y cita obligada que reúne el ritmo característico de la provincia con la evocación histórica patria. Hoy se realizará la novena edición del Paseo de la Zamba, que a partir de las 16 unirá las plaza San Martín y Belgrano, enmarcada en un nuevo y reciente aniversario del fallecimiento de José de San Martín y para recordar el encuentro que el libertador de América mantuvo en 1814 con Manuel Belgrano en la Posta de Yatasto, donde reafirmaron su compromiso en la lucha por la independencia.
Como todos los años, la convocatoria reunirá academias de danza tradicionalista (ya confirmaron su presencia más de 50 escuelas), músicos, cantantes y agrupaciones gauchas. Pero esta vez, el sentido será al revés de otras oportunidades, ya que la concentración será en la plaza San Martín y el final, en la Belgrano.
La marcha será encabezada por la Virgen Generala y en cada una de las cuatro esquinas del recorrido se entonará y bailará una zamba diferente. Al llegar a destino, los artistas ofrecerán un espectáculo abierto a toda la comunidad con entrada libre y gratuita auspiciado por la Legislatura de Tucumán y el legislador radical José Cano.
La agenda folclórica tiene otra cita ya clásica. Desde las 20, en el complejo deportivo de Soldado Maldonado, tendrá lugar la edición 26 del Festival del Pueblo para celebrar los 48 años de la fundación institucional de ese lugar. La cartelera está conformada por Los Nocheros, Sergio Galleguillo, Vidaleros, Las 4 Cuerdas, Los González, Los Mellizos Díaz, Sofi Salomón, Los Nuevos Cantores del Alba, Roberto Nieva, Diego Molina, Damián Vega y Trova 4, entre otros. Para bailar actuarán Q’ Sorpresa, Rana Guarachera y Ricky Maravilla. Además estarán los ballets tradicionalistas Aires de Zamba y Martín Fierro.
Recorridas
En el territorio de las peñas, La Escondida (Miguel Lillo 234) invita desde las 21.30 a una Noche de Tradición y Amistad, con la participación de Andrea Medina, Nacho Cuellar, Cómplices, Vicky Fernández y Bianca Gómez.
El Cardón (Las Heras 50) anuncia el encuentro fusionado entre Almas Sin Tiempo y Más que 2 -la formación de Yuly Nelegatti y Virginia Matías- con música latina, nacional y folclórica. El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) reservó su escenario para Yuca Córdoba, quien estará acompañado por Trashumantes, Luneros, Pedro Sisali y Violeta Carrizo; y en La Casa de Yamil (España 153) estarán Nico Sarco, Manolo Herrera y Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi. Y en Preludio (Lavalle y Sarmiento, Banda del Río Salí) se presentará Bandeños, con micrófono abierto.
Tango, flamenco y cumbia
Para escuchar buenos tangos clásicos en interpretaciones marcadas por la mirada de la mujer, la convocatoria es desde las 22 en Boulevar Concert (Dean Funes 965) con las voces de Cuca Danna y Pato Juárez, juntas en el espectáculo “Percantas”. Además, en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25) volverá la milonga Tango+Brownie Potenciado, con clase y exhibición desde las 20 a cargo de Delia Agüero y Carlos López, y la musicalización del TDj Omar.
En tanto, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) y desde las 21 tendrá lugar “Flamenco íntimo”, con el baile de las alumnas de la academia que dirige Luz Mansilla, quien intervendrá en el cante junto a la guitarra de Nacho Merilles.
La agenda bailable popular se completa con la doble presencia de Uriel Lozano, quien será el número central de la fiesta La Mágica en el club Central Córdoba (Bolívar y avenida Alem), secundado por Metaguacha y Los Charros; y luego irá a La Carpa Tropical de Lastenia (República 397)), donde desde las 23 habrá una noche cumbiera de lujo con los shows en vivo de Cachumba, Román El Original y Enrique Maza, seguidos del Dj Galamix.
Los participantes: escalas en cada esquina
El Paseo de la Zamba reunirá a las principales academias de baile folclórico de la provincia, que serán las encargadas de interpretar con su danza las composiciones elegidas en cada esquina del trayecto entre las plazas San Martín y Belgrano por calle Lavalle, desde las 16, con la intervención de agrupaciones gauchas tradicionalistas. Las piezas elegidas son “Al Jardín de la República”, “Zamba del grillo”, “Viene clareando” y la infaltable “Luna tucumana”. Entre muchas otras, anunciaron su participación las agrupaciones Raíces de mi Patria, Añoranza Tucumana, El Bagualero, Cuna de la Independencia, Santos Vega, Alegría y Danza, Huella Pampa, Bailarines del Alma, Luna Tortera, Lunita Tucumana, La Marrupeña, Inti Tisuj, El Porvenir, Aroma de Azahar, Mirai, Suelo Ancestral, Sonkko América, Mate y Folclore, El Guardamonte, La Donoza, Grito Verde y Pura Danza. También habrá música en vivo con Oscar Godoy, Vicente Mora, Mariano Jarjal, Julio Robles, José Costilla, Benjamín Zamorano, Melina Cabocota, Romina Barros y Jorge Giménez. La conducción del evento estará a cargo de Rody Acosta y Fabian Aballay. Como ocurre siempre, el evento se completa con la presencia espontánea de vecinos que se suman en los bailes.