Secciones
EspectáculosGuía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 5 Hs

Rock: Du Bonsai estará en Teatro Libertad

Desde las 21 habrá funk rock con el tributo a Red Hot Chili Pappers que Du Bonsai (foto) realizará en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con la intervención como invitada de la banda Estonia. “Es un doble desafío: por un lado, rendir tributo a una de los grupos más influyentes del rock alternativo, y por otro, abrir camino con composiciones propias. Queremos que el público viva un show enérgico, pero también que descubra nuestro sonido original”, adelantaron los tucumanos, quienes reivindicaron que “la movida cultural tucumana esté en crecimiento, con cada vez más espacios que abren sus puertas”. Por aparte, al mediodía estarán Tony Molteni y Luis Gómez Salas en En Una Sola Mesa (Roca 177, Yerba Buena) y a la noche, desde las 21 Heart to Heart, Club Atlético Punk y Bajo Tierra serán los protagonistas de La Gola Rock (zona plazoleta Dorrego, avenida Roca y Marina Alfaro); mientras que en Brotes (Santiago del Estero 179) actuará NTN en formato acústico.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Danza: funciones en Yerba Buena y la capital

El Estudio de Ballet Dulce Camarín presentará hoy “La caja mágica” en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), en dos horarios: a las 17 y a las 19.30. Por la noche, la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural presentará esta noche la última función de “Ronda. Prácticas para un cuerpo colectivo”, a las 21 en el Espacio Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.886), en una creación con dirección de Martín Piliponsky.

Nonino: música latinoamericana en “Canto versos”

Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347) celebra los 38 años de la fundación del taller cultural que tuvo distintos escenarios para la música en diferentes sitios. Esta noche desde las 22, en su sala Rubens Saccher, Carlos Podazza (hijo) y Carolina Sad Tejeda repondrán su recital “Canto versos”, dedicado a la música latinoamericana con temas folclóricos del Cuchi Leguizamón, de los cubanos de Buena Vista Social Club, de la chilena Mon Laferte, de Fito Páez y de Víctor Heredia.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Ingenio de las Artes: intensa agenda

Una jornada cultural en el marco del Festival Tucumán Arte y Agosto en el Ingenio, tendrá lugar hoy en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia). La grilla abrirá a las 16 con la función de títeres para las infancias “La receta del pan”, versión libre de “El panadero y el diablo”, con la dirección de Romina Muñoz y la actuación de Carlos Herrera. A las 20 tendrá lugar la doble inauguración de muestras de artes visuales: “Trazos maestros”, con obras de Aurelio Salas, Donato Grima, Luis Vivas, Neri Cambronero, Alberto Elicetche, Miguel Ángel “Toto” Guzmán y Héctor Alemán, con curaduría de Julio Villafañe y Cecilia Gaitán; y “Rififí en el campo”, una indagación en la memoria sobre la crisis social y cultural que atravesó Tucumán tras el cierre de los ingenios en 1966, con Carlota Beltrame, Adrián Sosa, Geli González, Antonella Aparicio, Myriam Holgado, Sofía Noble, Javier Rodríguez, Ricardo Fatalini y Juliet Ruiz, entre otros, curada por Gaspar Núñez. Desde las 22 tendrá lugar la Peña de los Escultores, como apertura de la II Bienal de Escultura de la que participan seis artistas que realizarán en vivo obras vinculadas con el trabajo, y la música de Roberto Cora, Adriana Tula, Quinta Copla y Los Musiqueros.

Recitales gratuitos: opciones de rock y jazz

Storni Resto Bar (Congreso 176) alojará desde las 22 el rock de Rey Peón; mientras que en El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208) habrá jazz con El Club de Mora. Poco antes de la medianoche, Matías Manzur, Guadis Conte y Marcela Díaz estarán en el Patio Acústico del Bar Irlanda (Catamarca 380). Las tres propuestas son con entrada libre y gratuita.

Temas Fito PáezYerba BuenaTony MolteniAurelio SalasDonato Grima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

NonPalidece encara su gira para levantar la voz

NonPalidece encara su gira para levantar la voz

El Zar arriba con nuevo disco para su primer show propio

El Zar arriba con nuevo disco para su primer show propio

Teatro Alberdi: temas que suenan como nuevos, medio siglo después

Teatro Alberdi: temas que suenan como nuevos, medio siglo después

Sphinge presenta Noches, una obra sonorovisual única en la provincia

Sphinge presenta "Noches", una obra "sonorovisual" única en la provincia

Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios