Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Rock: Du Bonsai estará en Teatro Libertad
Desde las 21 habrá funk rock con el tributo a Red Hot Chili Pappers que Du Bonsai (foto) realizará en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con la intervención como invitada de la banda Estonia. “Es un doble desafío: por un lado, rendir tributo a una de los grupos más influyentes del rock alternativo, y por otro, abrir camino con composiciones propias. Queremos que el público viva un show enérgico, pero también que descubra nuestro sonido original”, adelantaron los tucumanos, quienes reivindicaron que “la movida cultural tucumana esté en crecimiento, con cada vez más espacios que abren sus puertas”. Por aparte, al mediodía estarán Tony Molteni y Luis Gómez Salas en En Una Sola Mesa (Roca 177, Yerba Buena) y a la noche, desde las 21 Heart to Heart, Club Atlético Punk y Bajo Tierra serán los protagonistas de La Gola Rock (zona plazoleta Dorrego, avenida Roca y Marina Alfaro); mientras que en Brotes (Santiago del Estero 179) actuará NTN en formato acústico.
Danza: funciones en Yerba Buena y la capital
El Estudio de Ballet Dulce Camarín presentará hoy “La caja mágica” en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), en dos horarios: a las 17 y a las 19.30. Por la noche, la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural presentará esta noche la última función de “Ronda. Prácticas para un cuerpo colectivo”, a las 21 en el Espacio Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.886), en una creación con dirección de Martín Piliponsky.
Nonino: música latinoamericana en “Canto versos”
Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347) celebra los 38 años de la fundación del taller cultural que tuvo distintos escenarios para la música en diferentes sitios. Esta noche desde las 22, en su sala Rubens Saccher, Carlos Podazza (hijo) y Carolina Sad Tejeda repondrán su recital “Canto versos”, dedicado a la música latinoamericana con temas folclóricos del Cuchi Leguizamón, de los cubanos de Buena Vista Social Club, de la chilena Mon Laferte, de Fito Páez y de Víctor Heredia.
Ingenio de las Artes: intensa agenda
Una jornada cultural en el marco del Festival Tucumán Arte y Agosto en el Ingenio, tendrá lugar hoy en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia). La grilla abrirá a las 16 con la función de títeres para las infancias “La receta del pan”, versión libre de “El panadero y el diablo”, con la dirección de Romina Muñoz y la actuación de Carlos Herrera. A las 20 tendrá lugar la doble inauguración de muestras de artes visuales: “Trazos maestros”, con obras de Aurelio Salas, Donato Grima, Luis Vivas, Neri Cambronero, Alberto Elicetche, Miguel Ángel “Toto” Guzmán y Héctor Alemán, con curaduría de Julio Villafañe y Cecilia Gaitán; y “Rififí en el campo”, una indagación en la memoria sobre la crisis social y cultural que atravesó Tucumán tras el cierre de los ingenios en 1966, con Carlota Beltrame, Adrián Sosa, Geli González, Antonella Aparicio, Myriam Holgado, Sofía Noble, Javier Rodríguez, Ricardo Fatalini y Juliet Ruiz, entre otros, curada por Gaspar Núñez. Desde las 22 tendrá lugar la Peña de los Escultores, como apertura de la II Bienal de Escultura de la que participan seis artistas que realizarán en vivo obras vinculadas con el trabajo, y la música de Roberto Cora, Adriana Tula, Quinta Copla y Los Musiqueros.
Recitales gratuitos: opciones de rock y jazz
Storni Resto Bar (Congreso 176) alojará desde las 22 el rock de Rey Peón; mientras que en El Bajón del Yaggi (General Paz 1.208) habrá jazz con El Club de Mora. Poco antes de la medianoche, Matías Manzur, Guadis Conte y Marcela Díaz estarán en el Patio Acústico del Bar Irlanda (Catamarca 380). Las tres propuestas son con entrada libre y gratuita.