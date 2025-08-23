Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Ingenio de las Artes: intensa agenda

Una jornada cultural en el marco del Festival Tucumán Arte y Agosto en el Ingenio, tendrá lugar hoy en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia). La grilla abrirá a las 16 con la función de títeres para las infancias “La receta del pan”, versión libre de “El panadero y el diablo”, con la dirección de Romina Muñoz y la actuación de Carlos Herrera. A las 20 tendrá lugar la doble inauguración de muestras de artes visuales: “Trazos maestros”, con obras de Aurelio Salas, Donato Grima, Luis Vivas, Neri Cambronero, Alberto Elicetche, Miguel Ángel “Toto” Guzmán y Héctor Alemán, con curaduría de Julio Villafañe y Cecilia Gaitán; y “Rififí en el campo”, una indagación en la memoria sobre la crisis social y cultural que atravesó Tucumán tras el cierre de los ingenios en 1966, con Carlota Beltrame, Adrián Sosa, Geli González, Antonella Aparicio, Myriam Holgado, Sofía Noble, Javier Rodríguez, Ricardo Fatalini y Juliet Ruiz, entre otros, curada por Gaspar Núñez. Desde las 22 tendrá lugar la Peña de los Escultores, como apertura de la II Bienal de Escultura de la que participan seis artistas que realizarán en vivo obras vinculadas con el trabajo, y la música de Roberto Cora, Adriana Tula, Quinta Copla y Los Musiqueros.