Teatro tucumano: debates sobre el poder para grandes y diversión infantil

Para el público infantil, la grilla de propuestas de elencos locales comenzará temprano. Con acceso libre, Tafí Viejo celebrará el Día de las Infancias desde las 14 en las plazas Bartolomé Mitre y de Villa Obrera, el expredio de Corsario en Los Pocitos y el Parque Miguel Lillo con teatro, actividades lúdicas, música y baile. También con entrada gratis, a las 17 se presentará “El callejón de los títeres” en la Escuela Técnica Nº 4 del barrio Juan XXIII (avenida Ejército del Norte y Bolivia), dentro del Mes de las Infancias y el ciclo municipal Teatro en los Barrios. Una hora más tarde, en El Nido (San Luis 559) se repondrá “Juguemos a los cuentos con Juancito y Moni”, con las actuaciones de Mónica Laméndula y Juan Aráoz y la dirección de Lucas Lam.