Teatro tucumano: debates sobre el poder para grandes y diversión infantil

La concepción y la lucha despiadada por el poder, el rol social de una revolución, la resistencia de sectores conservadores a todo cambio y el poder del pueblo circulan en “Marat-Sade”, el texto de Peter Weiss que tiene medio siglo recorriendo escenarios de todo el mundo. La desafiante puesta en escena de Jorge Gutiérrez, dirigiendo el Teatro Estable de la Provincia, se despedirá hoy a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251).
Para el público infantil, la grilla de propuestas de elencos locales comenzará temprano. Con acceso libre, Tafí Viejo celebrará el Día de las Infancias desde las 14 en las plazas Bartolomé Mitre y de Villa Obrera, el expredio de Corsario en Los Pocitos y el Parque Miguel Lillo con teatro, actividades lúdicas, música y baile. También con entrada gratis, a las 17 se presentará “El callejón de los títeres” en la Escuela Técnica Nº 4 del barrio Juan XXIII (avenida Ejército del Norte y Bolivia), dentro del Mes de las Infancias y el ciclo municipal Teatro en los Barrios. Una hora más tarde, en El Nido (San Luis 559) se repondrá “Juguemos a los cuentos con Juancito y Moni”, con las actuaciones de Mónica Laméndula y Juan Aráoz y la dirección de Lucas Lam.
Con entrada libre y gratuita, a las 20 volverá “Fantasmas con velas” al Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565), con relatos, personajes y misterios que cobran vida esa casona de la mano de Alejandra Jiménez, Benjamín Godoy y Fabio Velázquez. Desde las 21, Pablo Vera y Federico Cerisola presentarán “Crujiente de mortadela” en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), con dirección de César Domínguez; mientras que a las 21.45 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipu 575), el grupo El Elenco ofrecerá dos obras cómicas sucesivamente: “Las abuelitas” y “Hospital de locos”, dirigidas por Viky Robledo.
En tanto, desde las 20 en la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares (Alberdi 1.021) el Equipo de Teatro del Instituto Guaipa de Monteros presentará cuatro obras: “El guardián”, drama sobre un veterano de Malvinas; “Existo”, acerca de un viejo pelador de caña”; “Antes que vos”, en torno a una crisis familiar y “La República” relato bélico relacionado con la República de Tucumán y Bernabé Aráoz.