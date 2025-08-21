Secciones
Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

La Libertad Avanza reunió los votos para sostener el veto sobre las jubilaciones, pero la oposición derribó la impugnación sobre discapacidad.

VOTACIÓN. Con el apoyo de Huesen, Omodeo y Campero, el oficialismo reunió los 83 votos necesarios para sostener el veto sobre las jubilaciones. VOTACIÓN. Con el apoyo de Huesen, Omodeo y Campero, el oficialismo reunió los 83 votos necesarios para sostener el veto sobre las jubilaciones.
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 1 Hs

En una sesión de alto contenido político, el oficialismo se quedó con una victoria al lograr mantener el veto sobre la reforma previsional, pero no festejó. En la vereda contraria, la oposición -con el bloque kirchnerista a la cabeza- lamentó este resultado y apuntó de lleno contra los legisladores que decidieron abstenerse en la votación y el rol que jugaron algunos gobernadores en esta situación. En esta misma sesión de la Cámara de Diputados, los espacios contrarios a la administración de Javier Milei si lograron rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Luego de intensas horas de debate, La Libertad Avanza, en conjunto con otras fuerzas aliadas, logró convalidar el veto del Presidente a la ley que aumentaba un 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de $70.000 a $110.000. Dado que se necesita que los vetos sean rechazados por ambas Cámaras, la decisión del Poder Ejecutivo quedó firme.

La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto y el oficialismo aglutinó 83 rechazos. También hubo seis abstenciones que jugaron a favor del oficialismo. La oposición quedó a solo dos votos de quedarse con esta victoria.

Dentro de los rechazos para mantener el veto se contabilizaron los votos de tres representantes locales. Gerardo Huesen (LLA), Paula Omodeo (CREO) y Mariano Campero (Liga del Interior), fueron los que optaron por esta alternativa. Los otros seis legisladores tucumanos (Carlos Cisneros, Gladys Medina, Agustín Fernández, Roberto Sánchez, Pablo Yedlin y Elia Fernández) se expresaron en contra.

El debate de este tema en el recinto no estuvo ajeno a los escándalos y las acusaciones, mientras el oficialismo insistió en su postura de resguardar el déficit fiscal, el kirchnerismo y la izquierda cargaron sobre la conducta de algunos de sus colegas. “Quiero denunciar que algunos gobernadores están presionando a sus diputados. No sean crápulas. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados”, dijo a los gritos el radical disidente Fernando Carbajal. En el mismo sentido, el jefe de bloque de UxP, Germán Martínez cargó contra aquellos que contribuyeron a la media sanción y luego cambiaron de parecer.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. En número concretos: en agosto las jubilaciones se ajustaron por la inflación de junio (1,62%) y sobre esa baje el mínimo alcanzó $314.305, que junto con el bono extraordinario de $70.000 se transformó en $384.305.

En cambio, si la norma sancionada en el Congreso hubiera quedado firme, los haberes de agosto se habrían calculado de otra manera. El haber mínimo de $314.305 se habría multiplicado por 1,072, lo que daba $336.928. Sumando el bono de $110.000, el total habría alcanzado los $446.928. En tanto que la jubilación máxima se ubicó en $2.114.977 y con esta ley hubiera rondado los $2.267.263.

Revés para el Gobierno

La sesión convocada por la oposición registró un duro golpe para el gobierno libertario a partir del rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. En esta votación, la oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos.

La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político pero la Casa Rosada la rechazó por su alto costo fiscal.

Entre las particularidades que arrojó este tramo de la sesión se registró que los Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda votaron en favor de la emergencia en discapacidad. Sin embargo, llamó la atención el apoyo de cinco diputados del PRO y de otros dos ex integrantes del partido amarillo que ahora forman parte del bloque Futuro y Libertad.

También reafirmaron su apoyo los dos diputados del MID (aliados de LLA), los tres tucumanos del bloque Independencia que responden al gobernador, Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos que siguen las órdenes de Marcelo Orrego y los santacruceños del mandatario Claudio Vidal.

Nuevo quiebre libertario: se conformó el bloque Coherencia

Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González pegaron el portazo y dejaron el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para conformar una nueva bancada llamada “Coherencia”. A este tridente se les acopló la legisladora mendocina Lourdes Arrieta, quien tenía un monobloque luego de haber sido expulsada el año pasado del bloque oficialista. Con estas fugas, LLA pasará de 39 a 36 miembros. En cuanto al interbloque, que tienen junto a CREO y la Liga del Interior, el oficialismo pasará de 46 a 43 voluntades.

Sesiona el Senado: financiamiento universitario en agenda

La presión de los senadores del interbloque Unión por la Patria (UxP) tuvo éxito y consiguieron imponer una sesión para el día de hoy en la Cámara alta. Así, a dos días de haber conseguido despacho de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, más los decretos delegados y acuerdos militares formarán el temario. El temario fue acordado este miércoles en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.

Gobernadores de fiesta: la modificación de los ATN se volvió ley

La Cámara de Diputados aprobó la Ley por el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, que se convirtió en la segunda derrota del Gobierno nacional en el día. El presidente Javier Milei ya había adelantado que vetaría la ley, por lo que el Ejecutivo deberá volver a alcanzar las voluntades necesarias en el Congreso para sostener el rechazo, tal como sucedió con el veto al aumento de las jubilaciones. La oposición insistió en que estos fondos son “recursos de las provincias”.

