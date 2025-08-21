Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

El debate de este tema en el recinto no estuvo ajeno a los escándalos y las acusaciones, mientras el oficialismo insistió en su postura de resguardar el déficit fiscal, el kirchnerismo y la izquierda cargaron sobre la conducta de algunos de sus colegas. “Quiero denunciar que algunos gobernadores están presionando a sus diputados. No sean crápulas. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados”, dijo a los gritos el radical disidente Fernando Carbajal. En el mismo sentido, el jefe de bloque de UxP, Germán Martínez cargó contra aquellos que contribuyeron a la media sanción y luego cambiaron de parecer.